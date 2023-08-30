SoundOn聲浪辦首屆「聲音講堂」 引領企業掌握聲音流量紅利

隨著網路廣告成本不斷攀升、社群網站觸及率逐漸下降，品牌行銷人員正急需尋找新的有效行銷工具。Podcast 作為一種持續滲透人們生活並影響消費決策的媒體形式，引起了廣大企業的關注。為了引領企業掌握聲音流量紅利，台灣聲音經濟第一品牌 SoundOn 聲浪舉辦將在 9 月 7 日下午於台北犇亞會議中心舉辦首屆「聲音講堂」，以「最佳 Podcast 行銷策略揭秘」為主題，將為行銷人員帶來全新的思維和洞察，助力品牌掌握聲音流量紅利！

1/4 台灣民眾有聆聽 Podcast習慣，聲音動態廣告帶來流量紅利

根據 2023 年 5 月的 z.com Engagement Lab 調查，近半數的台灣民眾有聆聽 Podcast 經驗，其中近一個月持續聆聽者高達四分之一（24.5%），這群聽眾近六成為男性（56.3%），並以 16-30 歲（33.8%）及 31-40 歲（28.8%）為主力，平均收聽年資為一年半。而有近六成（57.7%）聽眾指出節目中廣告並不影響繼續收聽該節目，過半數（52.5%）聽眾同意主持人的推薦可增加對該產品/品牌的好感和信任度，並有約五成（48.7%）聽眾認同 Podcast 廣告是很好的產品推廣方式，近半數（46.7%）的聽眾表示會分享節目中產品或服務資訊給親友。

SoundOn聲浪集團共同創辦人黃建翰表示，SoundOn 平台託管的 Podcast 節目每月收聽次數已達數億次，但過去的置入或口播廣告僅能有效利用 2 成流量，大量閒置的廣告存量在 Podcast 動態廣告出現後，品牌可以更快速、更輕鬆、且更低成本的大規模投放廣告，形成聲音流量紅利的黃金時代！

SoundOn聲浪、海苔熊、維格醫美分享品牌入局 Podcast 策略

首屆「聲音講堂」《最佳 Podcast 行銷策略揭秘》將邀請業界專家進行第一手的分享。SoundOn聲浪集團共同創辦人黃建翰將分享如何善用聲音行銷工具，助力品牌實現轉型大計；知名心理類 Podcaster《海苔熊的心理話》主持人海苔熊將介紹品牌 Podcast 的魅力，並分享如何在聲音渠道上建立深刻的內容與受眾關係；SoundOn聲浪集團業務總監邱于芊將深入探討如何透過熱門的 Podcast 節目創造業績，並分享成功的實戰經驗；最後，也邀請運用 Podcast 廣告宣傳醫美的成功案例，由維格醫美行銷協理 Anya Hsu 分享品牌在入局 Podcast 廣告時的關鍵成功策略。

《最佳 Podcast 行銷策略揭秘》將於 9 月 7 日（四）在台北犇亞會議中心 6 樓 D 會議室舉行，有意善用聲音行銷工具助力品牌轉型大計、提升產品知名度與記憶度的企業品牌，皆可報名經審核後免費入場，數量有限額滿為止，活動詳情請見活動官網 https://www.accupass.com/go/soundon-seminar。