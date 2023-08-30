守護生態 四季農業高科技 8/31-9/2參與農漁業產業展

四季農業高科技(股)公司，長期致力於解決人類的「生態」，「糧食短缺」及「健康」三大危機，8/31-9/2 農漁業產業展將在台北南港展覽館一館(攤位號碼: K615)登場，主要展覽內容包含：超集約養殖設備、氫氧超微氣泡系統、CY農膜檢測等。該公司從種/養殖的設備與環境維護，以及種苗的健康等設備的研發著手，達到「友善、循環、再生、永續」的生態農業，來實現公司的三大理念，至今仍持續不斷的精進與突破。

四季農業高科技顧問楊境界表示，在農業發展上現正面臨地球暖化及氣候變遷的衝擊，而目前迫切需要的是一個價錢非常親民且有效的Green House，四季農業高科技因此開發出太陽幅射頻譜。其頂面所披覆的材料是一大亮點，因為要達到價格親民又高效率，此材料至關鍵處即為「要光不要熱」，換言之就是要增加可見光、也就是可以行光合作用的波長，同時把其他不可見光的波長，例如紅外線、近紅外線的部位，把它轉換成可見光。這是本次展出亮點之一。

四季農業高科技顧問楊境界。

此外，本次亦展出四季農業高科技的另一升級專利技術方案：專門解決太陽能板充電池的耗損25%的技術瓶頸問題及太陽能板效能提升、並施予Ai充放電管理、負載電力管理。24HSolarUP MPPT光電/市電混合、差時電價、ESG認證。市場應用如：透天型超市（全聯、7-11)、透天店面營業場所、工廠、透天厝；充電站、傳統加油站升級至充電加電站；教育場所、公務機關、休閒旅遊場所、ESG場所；魚溫供電、台電停電保護；農場、集貨場（冷藏、冷凍）、綠電供電、台電停電保護。

因應綠能農業趨勢，四季農業高科技推出光儲電項目如光電農魚業/市電差時電價儲放電/市電光電混合系統會提前在8/31～9/2南港農魚展開賣，主要針對魚溫/集貨場、農場。楊境界指出，太陽能92KW整套系統售價新台幣120萬～150萬（選配電池組容量與規格）可配合農業銀行融資貸款政策、一般來說每個月電費3萬元，用戶4年可回收投資(電池保固8年）。本系統對農漁業用戶有很大幫助、也有助建構ESG體系。更多訊息請上公司官網：https://www.fefg.com.tw/及參閱相關影片：https://youtu.be/9MOFeODZV-U