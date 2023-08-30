22項數位解決方案獲《2023金漾獎》AI應用為今年創新主流

中華軟協伴資服業者升級成長，為台灣再創一個護國神山產業

由中華民國資訊軟體協會主辦第九屆《2023 Young漾世代－金漾獎》獲獎名單日前揭曉，今年共有22項數位解決方案（見表）獲獎，其中，各組別的冠軍，無獨有偶都以結合AI技術，有效提升效能獲得評審團肯定。

2023金漾得獎名單

智慧應用 企業名稱 產品名稱 1 叡揚資訊股份有限公司 iota C.ai-對話服務平台 2 翱火中土翔智慧股份有限公司 LiFTMiND-外掛式電梯智慧化系統 3 大數軟體有限公司 AI影音內容分析雲服務 佳作 中國醫藥大學附設醫院麻醉部 看得見的痛~ 智慧化的疼痛管理 佳作 台塑網科技股份有限公司 預知保養智能管理系統 佳作 禾多移動多媒體有限公司 AI流量小編 佳作 昕力資訊股份有限公司 DigiFusion 企業服務中台 佳作 律果科技股份有限公司 生成式AI合約管理及審閱系統 佳作 夏酷科技股份有限公司 QORE+加盟連鎖業AI營運管理平台 佳作 費曼圖科技有限公司 通訊設備暨維運管理平台 創新商模 企業名稱 產品名稱 1 雲智維科技股份有限公司 企業網路整合與資安維運雲幫手 2 元大商業銀行股份有限公司 綠色行動銀行 3 台塑網科技股份有限公司 信用狀數位整合平台 佳作 禾多移動多媒體有限公司 數位店長 佳作 凱基證券股份有限公司 數位分公司與全新數位客戶旅程 佳作 酷堤康科技股份有限公司 整合印尼智慧稅務系統SMARTAX BI 前瞻技術 企業名稱 產品名稱 1 昕力資訊股份有限公司 SysTalk.Chat AI智能客服 2 大同世界科技股份有限公司 ibo.ai智慧對話服務機器人 3 宇騫數位科技有限公司 MR化學災害應變與戰情研析訓練平台 佳作 中國醫藥大學附設醫院人工智慧中心 智救心 佳作 城智科技股份有限公司 airaTrack -AI 全場域人員追蹤分析系統 佳作 翱騰國際科技股份有限公司 全球海運遠距醫療解決方案

鼓勵創新技術者運用數位技術協助產業創新營運，如今，九年來已表彰近200項創新解決方案。中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延8月22日出席協會40週年慶祝晚宴時表示，40年來，台灣軟體產業有很大變化，中華軟協伴著資服業者一起升級成長，以協助政府來推動產業資訊化、軟體服務化以及倡議政府資訊作業，消彌中小企業縮減產業的數位落差，建立數位使用無障礙的環境。

沈柏延進一步表示，對產業而言，整體大環境是充滿挑戰，而台灣需要再創一個護國神山的產業，他認為新護國神山產業將會是一個以軟體為核心的科技創新，是沒有污染，而且使得各產業提高各產值的驅動力量。

叡揚資訊「iota C.ai-對話服務平台」能客製化對話應用

今年「智慧應用組」冠軍得獎服務為叡揚資訊公司「iota C.ai-對話服務平台」。叡揚資訊資深經理林志峰指出，生成式AI運用技術的成熟，實現智能化工作場域，但生成式AI尚存在大數據的收集及龐大運算機式，但這需要如微軟這種大型企業才有辦法實現。

叡揚「iota C.ai對話服務平台」協助企業以最經濟的方式搭建出比行動化更高效的系統作業服務，兼具行動化、對話化、自動化，不需撰寫程式（No Code)，就能以友善、快捷的 Web GUI介面，來設計企業自主、自適的機器人服務，包括訓練機器人對自然語言的理解力，及設計直接存取企業後台資料的機器人互動步驟與內容。

林志峰說，以台新銀行人力部門使用為例，在未導入「iota C.ai對話服務平台」前，人資部門每天都回覆龐大員工問題，「iota C.ai對話服務平台」具備高度協同管理機制，問答集內容可依管理者組織做不同權責之分工協作，互不干擾，並可由Chatbot最高管理者快速「引用/訓練」機器人應回答範圍的QA知識，透過調教專屬的管理介面，管理者可隨時篩選查看每一筆問答紀錄，針對低於信心度或答錯的題目，可逐筆下鑽瞭解AI當時斷詞、各重要詞彙比對前n名信心度問題之訓練句相關性，並可立即進行糾錯(加入新問句或新詞典)。另外，完成調教訓練後，可隨時對機器人進行部署前模擬測試，以快速驗證訓練結果。

雲智維科技「資安維運雲」解決中小企業資安痛處

今年「創新商模組」冠軍得獎服務是雲智維科技的「企業網路整合與資安維運雲幫手」。雲智維科技總經理石謂龍受訪時指出，資安廠商 ESET 發布之「2022 全球中小企業資安防護調查報告」，有高達70%的中小企業認為自己公司不具備快速應對資安威脅之能力，推測原因在於無充裕預算採購管理工具與增聘專業資訊人才。

石謂龍進一步分析，中小企業聘用一名資安專業人員年薪平均約70萬元，加上最基礎的監控日誌系統費用約30萬，等同於一年需投入至少100萬以上的費用，這是莫大的預算負擔，因此大多中小企業會「等到網路出問題了再找人來修」的處置作法，但這樣也容易因拉長異常除錯時間，蒙受更大的災損。

雲智維科技這套系統與國內相關學研單位合作，部署誘捕系統收集自有的威脅情資，運用識別化持續優化情資，提升情資具備之在地化、有效性、即時性及完整性，提供企業更即時有效的資安威脅情資服務，防堵資安攻擊威脅並降低資安災害。為了讓中小企業都負擔得起，雲智維科技採用「彈性訂閱制」、「AI智慧分析」、「專業技術人員代管代維」的商業模式，解決中小企業之財務難估、工具難選、人才難尋三大困境。

昕力「SysTalk.Chat AI智能客服機器人」實現高精準對話

今年「前瞻技術組」冠軍得獎服務是由昕力資訊公司的SysTalk.Chat AI智能客服。昕力資訊副總經理 林秀明受訪時表示，過去台灣發展機器人服務遇到瓶頸，尤其聊天機器人的應用一直無法突破服務不順暢問題，台灣ChatBot技術運營商大都僅提供關鍵字服務，但過多知識點造成維運麻煩，也讓智能客服存在著不智能問題。昕力SysTalk.Chat推出獨家研發雙腦一流程，由NLU（查詢腦）、FAQ（諮詢腦）、FLOW （流程）模組建立，搭配AI大腦訓練模組，賦予Chatbot高精準度大腦與對話邏輯。

昕力資訊獲得全台第一家”Google Build Partner”的資格，以自有演算法與結合谷Google算法，打造全球獨家的雙演算法ChatBot，以全球頂尖的產品提供台灣市場，引領技術風潮，準確率大幅超出同業達95.2％，維持一年以上的研發領先，定位為「全球最準確的華文AI交談式服務」服務華文市場。

林秀明說明，SysTalk.Chat AI已實際受到金融業、醫療業等產業使用，根據使用實跡，該項服務每月可以減少40%人力以上，客戶滿意度都高達9成，目前每年有超過五千萬人次在使用SysTalk.AI服務。