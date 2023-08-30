圓展Pro AV專業影音攝影機 提供業界最高標準5年保固

全球教育科技與專業影音領導品牌圓展科技（TWSE: 3669），旗下Pro AV攝影機包括PTC300V2和PTZ300V2系列，以及影音追蹤控制盒AVer MT300（N）系列，從原本的3年保固期一舉延長到5年，讓使用者無後顧之憂。

圓展Pro AV解決方案具備高畫質鏡頭，以及多項先進的AI技術，滿足各種影音內容創作需求，讓錄製、廣播和串流更加簡便和智慧。

圓展Pro AV解決方案在企業、教育、體育、電競、政府、宗教和表演藝術等各行各業中扮演著關鍵角色。因此加碼延長保固期至5年，不僅顯示圓展對產品卓越品質的信心，更是展現對客戶投資的回饋。完整的保固和售後服務確保設備運作順暢，提供更實質的保障，買得安心，也用得安心。

享有5年保固的Pro AV設備對於各領域皆有廣泛的影響，在企業中Pro AV解決方案提供穩定、優異可靠的視訊協作體驗；在教育領域，有助於豐富教學內容與方式，讓老師專注於教，學生潛心於學。同樣地，在體育、政府、娛樂等行業的客戶， 5年保固確保設備運作順暢，輕鬆進行影音串流，揮灑靈感零設限，讓使用者省下更多時間與成本。

圓展Pro AV攝影機擁有4K UHD的畫質、高達60 fps的影像傳輸、以及30倍光學變焦和800萬像素鏡頭，輕鬆實現各種場合的直播、捕捉令觀眾陶醉的細節，使遠端觀眾如同親臨現場。自動追蹤攝影機更搭載高效AI演算法，可精準追蹤講者，不再需配戴任何裝置。此外，藉由MT300（N）可同時觀看4台攝影機的即時畫面，還可調整、配置影像、音源和電腦等多媒體設備，大幅提升影音效能，讓串流表現登頂。