工業局協助家登供應鏈推動低碳轉型 預估二年減少4000輛汽車的碳排量

面對國際永續浪潮下，台灣製造業勢必尋求更綠色環保的生產方式，家登精密帶領30家供應商於8月29日辦理「供應鏈低碳化轉型推動誓師大會」，宣布正式啟動「供應鏈低碳化轉型輔導計畫」。此計畫獲經濟部工業局遴選，由台灣二大減碳團隊：中衛中心、資誠進行輔導，預計至2025年協助家登體系打造低碳半導體供應鏈，邁向永續未來。

誓師大會由經濟部工業局組長林碧郁率隊出席啟動宣誓儀式，現場出席貴賓包括：家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾、財團法人中衛發展中心董事長謝明達、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏、資誠創新諮詢公司董事陳世祥。邱銘乾董事長充滿信心表示，家登與30家供應商一同宣誓，力求讓供應鏈在2025年達到減碳10,000噸之目標。

工業局組長林碧郁表示，永續淨零為企業長期發展ESG治理的一環，半導體產業尤為台灣重要競爭力，工業局持續遴選在特定領域技術具有獨特性及關鍵性及在全球市場具領先地位的中堅企業，在一致性的永續目標下，中心與衛星廠「以大帶小」體系減碳輔導方式，才能創造有成效之減碳路徑。而家登企業於去（2022）年，已透過中衛中心輔導，以1帶10的體系減碳，半年創7.3座大安森林公園年碳吸附量！今（2023）年起至2025年採永續供應鏈的概念，更擴大至30家供應商，透過此次的會議共同宣誓減碳目標，達到總減碳1萬公噸的成效，以成為各產業的示範標竿與推動參考。

本案由工業局大力輔導，家登「供應鏈低碳化轉型輔導計畫」內容包括：組織型溫盤管理（ISO14064）、永續供應鏈管理（ISO20400）、產品碳足跡管理（ISO14067）之低碳轉型管理機制等。透過中衛中心輔導協助企業建立淨零人才，包含多項永續相關國際標準教育訓練、廠區節能診斷與改善建議、溫室氣體查證輔導等。而資誠將導入數位碳盤查與管理，各模組內建國際標準方法學與資料庫，可自動計算碳排放量，整合產業價值鏈數據，以自動化方式管理與分析碳排放與減排目標，協助家登永續供應鏈管理及產品碳足跡之相關數據彙整。

中衛中心謝明達董事長表示，中衛體系運作模式是中衛中心30多年輔導的精神之一，在台灣發展的歷史中，成功協助自行車、手工具、車輛等製造業，更延伸至生活創意產業與農業之持續改善輔導。在產業永續的議題，中衛中心更是不遺餘力，接軌國際標準與市場趨勢，以永續力的淨零碳排、體系力的供應鏈創新、數位力的數位轉型等輔導能量，協助廠商透過盤查及碳足跡找出排碳熱點，並導入節能減碳診斷服務及永續精實輔導手法，有效快速降低碳排，並與資誠攜手發揮數據管理能量，能協助產業達到永續低碳，邁向碳中和目標。