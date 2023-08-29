鞋技中心科專成果「100％可回收聚酯運動鞋」

由於快速時尚產業的製程伴隨著汙染，且愈多的舊鞋也造成環境的負擔。隨著環保永續議題成為主流，許多企業也開始尋找對環境更友善和永續的製鞋材質，紛紛投入可回收材料的研發創新，期能在綠色產品上持續創造新藍海，守護生態環境。

有鑑於此，經濟部技術處近年運用科技專案計畫推動臺灣發展環保永續鞋品，且委由財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 (以下簡稱”鞋技中心”) 進行關鍵技術的研發與建立，包含聚酯系材料配方設計、超臨界物理發泡製程、鞋底貼合製程改良等。並於今年的「2023 亞灣新創大南方展」及「2023 台北國際自動化工業大展」展出科專創新研發成果。

「2023 台北國際自動化工業大展」展示鞋技中心之創新可回收高分子材料研發成果。圖／業者提供

鞋技中心高分子材料研發群是跨專業領域的研發團隊，在經濟部技術處支持下，從事材料配方設計與回收應用、加工製程與成型設計、材料檢測、結構設計、模擬分析、結構品製作、生物力學研究等技術研發。由於以往鞋類生產中常使用的發泡材料為不可回收的PU（聚氨基甲酸酯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯）等不環保的鞋材，廢棄的鞋款留下大量塑膠垃圾之窘境，且傳統的鞋品皆使用不同的材料分別生產鞋的鞋面、鞋帶及中大底，對鞋類的回收也造成拆解之阻礙。

因此，鞋技中心高分子研發團隊針對鞋材單一化部分，以國內具優勢的聚酯為基材，包含聚酯纖維、聚酯彈性體等各式聚酯系材料，透過選材及改質技術，開發適用於鞋面、鞋底、鞋膠等規格的聚酯材料，成型加工生產全聚酯鞋。當全聚酯鞋廢棄後，可直接投入熱熔造粒設備，重新再製成聚酯原料粒及新鞋材，符合環保永續，亦大幅增加廠商回收之意願。

100％可回收聚酯運動鞋。圖／業者提供

鞋技中心林彥文副組長也在「2023 亞灣新創大南方展」的創新技術趨勢論壇中也分享，這種聚酯系材料透過材料設計，可生成一系列分別具備耐磨、高彈、防滑等特性的鞋材，並搭配適當的加工技術，生產鞋大底、鞋中底、鞋面等鞋類零組件，滿足各式鞋款設計上的需求；另外，全鞋以單一聚酯材料製作，廢棄的鞋子可以很容易直接回收，再賦予鞋材新的生命，重新再使用，減少浪費和碳足跡，為製鞋業帶來了新希望。