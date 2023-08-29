商研院「企業碳盤查DIY服務平台」全新上線

商研院(CDRI)」為協助中小企業得以省錢省事方式搶攻淨零碳排先機，特建置《企業碳盤查DIY服務平台》，今(29)日上午於商研院(CDRI)院址舉行「企業碳盤查DIY服務平台MOU簽署記者會」。

現場由商研院(CDRI)董事長許添財，與金門海峽開發股份有限公司董事長劉建國共同簽署，同時發表雙方合作開發完成的「企業碳盤查DIY服務平台」，即日起開始協助中小企業跨出減碳最基礎的第一步：「ISO 14064-1溫室氣體排放」盤查。

商研院(CDRI)與金門海峽開發股份有限公司所簽署「合作備忘錄(MOU)」，合作範圍與項目包括：1. 協助企業碳盤查DIY服務平台之開發與優化、2. 協助企業碳盤查DIY能力之建構、3. 協助企業碳盤查DIY服務平台之推廣、4. 協助企業碳盤查DIY課程講師之培訓、5. 企業完成溫室氣體盤查報告書及清冊之輔導等相關議題之推動。

商研院(CDRI)董事長許添財於開場致詞時表示，「企業碳盤查DIY服務平台」擁有以企業碳盤查自助化、查證為導向、不限邊界數，以及企業數據去識別化之平台服務為特色，協助中小企業省錢有效地迅速落實淨零碳排路徑的基本功：打穩碳盤查能力，建置碳帳本，穩健邁向綠色永續轉型之路。同時也是幫助政府實施「台灣淨零路徑規劃」，要協助「產業淨零轉型4面向」第1項「建構企業碳盤查能力」的智庫任務。

許添財董事長更進一步說明，要達成淨零碳排目標，企業首先必須先了解到自身的排碳量，也就是「碳盤查」。本次與金門海峽開發股份有限公司的深入合作，就是「淨零碳排即是服務」(Net Zero as A Service)的實現。藉由雙方在淨零議題上各自具有的工具與服務之協作，透過訂閱整合機制與運算加服務相乘功能，普惠廣大中小企業。

金門海峽開發股份有限公司董事長劉建國則表示，感謝商研院的鼎力支持，藉雙方合作落實政府企業溫室氣體自主盤查的策略，培養企業自主盤查及自主減碳能力，來舒緩並解決台灣出口導向企業面對國際供應鏈要求及CBAM衝擊所帶來的碳焦慮。此外，也提供三階段自主盤查培訓課程：盤查作業解析、報告書解析、及清冊解析的解析課程，毫不保留的將企業自主溫室氣體盤查所需專業知識與技能，鉅細靡遺的教授予上課學員，結訓後，再藉由商研院的減碳服務平台所內嵌的「家園網專利模組」，「上傳溫室氣體盤查彙總表並下載產生盤查清冊與報告書」，供內部稽核與第三方查證，完成企業自主溫室氣體盤查任務。

《企業碳盤查DIY服務平台》暨盤查方法培訓班，前300名完成報名者，享體驗價29,800元(原價60,000元)，價格包括：

產出ISO14064-1溫室氣體報告書及清冊。 平台使用權(2024/1/1~2024/12/31)。 DIY盤查方法培訓三堂(解析活動數據蒐集、解析盤查報告書，與解析盤查清冊)。

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