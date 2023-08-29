產官學攜手 28日辦「儲能案場防火安全評鑑」研討會

隨著太陽能、電動車充電樁快速發展竄起，儲能裝置防火安全設計與管理配套也須不斷升級。28日下午，由中華民國消防設備師(士)協會攜手SGS台灣檢驗科技公司、大葉大學環工系、消防安全學士學位學程，假內政部消防署舉辦「儲能案場防火安全評鑑」研討會，邀請專家學者、產險業、系統業者、專技人員，共同討論儲能系統相關規範、風險評估、火災量化評估等議題。

研討會邀請到消防署長蕭煥章、立委洪申翰、北市消防局長莫懷祖、臺灣建築中心董事長崔懋森、SGS副總裁郭耀文等貴賓與會。蕭煥章署長致詞時強調，集結產官學研能量，讓防災科技化、智慧化，一直是消防署努力的目標，全球暖化造成極端氣候，以及新能源發展出現的災害風險，是全世界共同面臨的防災、救災課題。感謝消防設備師(士)協會、SGS長期努力推動防災科技交流，研討會更與致力培育消防災防專業技術人才的大葉大學合作，期盼透過此次活動，協助產業升級，因應新挑戰。

活動總召集人中華民國消防設備師(士)協會理事長何岫璁博士指出，隨著新興能源發展，太陽能板、充電樁等相關綠能設施日益多元，加上儲能系統防火安全日漸為民眾所關切，為此政府已訂定「提升儲能系統消防安全管理指引」，強化儲能系統案場防火安全外，為串聯儲能系統從零組件、配置、安裝等各面向安全機制，特別結合大葉大學的學術能量，合辦「儲能案場防火安全評鑑研討會」，邀請國內外的風險與消防工程專家，共同交流激盪當前國際採用的火災風險量化評估技術，幫助產業強化火災預防因子，降低災害發展的可能性。

全台最大民營電廠業者中租迪和指出，火災風險評鑑制度將是案場風險分級明確的標準，可幫助金融機構及保險業者快速有效的評估，對儲能產業發展是很大的助力。協辦單位新進能源表示，有別於傳統被動式減災作為，應在火災產生之前至火災之後的事件節點，探討熱失控不等於全損的關鍵因素，儲能系統的設計除了減災外，更要重視如何避災，隨著儲能建置技術越趨成熟，期許透過產學討論，結合國內外最新科技技術，建立在鋰電池火災前的第一道屏障。

利德保險經紀人說，儲能產業面複合型風險，除了不可抗力天災，儲能設備中使用的鋰三元或鋰鐵電池系統，存在熱失控、爆炸等火災風險，不同的儲能應用型態及案場規模，會產生不同的風險樣態，甚至多家保險公司已將儲能相關設備列為拒保業務，需要專業具經驗的保險經紀人協助儲能業者分析、盤點風險所在，用宏觀的角度規劃風險及保險移轉方案，才能提供更好的保障。

協辦單位熙特爾新能源指出，只要使用科學的方法，進行鋰電池儲能場域的消防設計規劃及風險分析和管理，就能設計出安全穩定的儲能電廠，藉由專業且明確的評鑑制度，能進一步確保系統品質，未來也能扮演跟民眾溝通很好的橋樑。電芯代理商協禾國際表示，當鋰電池能量密度越大，相對應的安全規範也須更趨嚴格，完善的火災風險評鑑制度，提供消費者明確的選用指標，對優良的設備商是肯定與助力。

大葉環工系主任暨消防學程主任葉啟輝表示，大葉深耕綠能研發，並積極落實大學社會責任，與各機關學校合作，推廣防災教育。新能源科技衍生出充電樁、儲能櫃、鋰電池等新興產物，如何預防可能發生的災害，傳統的救災模式又是否適用，都是值得探討的問題，為協助產業因應新能源發展與相關法規，學校與中華民國消防設備師(士)協會、SGS公司合作，辦理「儲能案場防火安全評鑑研討會」，分成戶外型儲能系統案場驗證規範、儲能案場保險規劃及核保要點、風險評估完整性及風險分級、儲能系統火災量化評估方法、技術交流五個單元，透過專家分享，提升防火實務應用，共同為消防安全盡心力。

立委洪申翰認為，再生能源極大化是達成淨零排放目標最主要的策略。考量近年國際間發生多起鋰電池儲能系統火災事件，經濟部參考國際組織的標準及做法，與內政部合作，針對儲能系統所需具備的安全標準及消防安全提出相關規範。相關防火措施不僅是為了儲能案場本身的風險控管，更重要的是保護鄰近案場的社區，若真的發生事故，盡量將損害控制在一定範圍內。儲能案場已有採用的防火措施，例如設置電池櫃、蓄水區，是透過讓案場降溫而減少起火的機率，儲能案場火災的發生有很多可能的原因，包括高溫甚至雷擊，盼主管機關經濟部可以積極與各界研商溝通，建立嚴謹、務實的規定，未來的儲能應用將更多元、分散，例如家戶儲能設備的裝設，主管機關也應為相關安全及消防規範預做準備。

北市消防局長莫懷祖認為，將火災風險量化評估，是發展火災預防政策的重要關鍵，火災發生在事前難以預測，所以必須透過找出引發火災的重要因子，分析因子發生頻率的高低、引起的嚴重程度等。此次研討會期盼透過各界技術交流，提升風險量化方法的成熟度，未來消防單位可推廣應用到各類場所，讓政府研訂相關的管理措施、減災對策都能「對症下藥」，達到事半功倍的成效。