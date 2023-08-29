台歐ENISA資安標準交流 分享國際最新趨勢

資訊安全議題日趨重要，各國相關資安法案也開始陸續出爐，歐盟於2022年提出資安韌性法草案(EU Cyber Resilience Act, CRA)，未來將針對所有進入歐盟市場之智慧聯網設備，依重要性進行分級，並訂定關鍵設備資安規範，以及資安定期檢測與標章取得規定。CRA將強制要求製造商必須通過內部自我資安控管，或由指定機構對其產品進行符合歐盟規格之檢驗。

同時，歐盟也即將於2025年實施無線電設備指令授權法案，針對無線電設備(含消費者物聯網產品)的市場進入提出了嚴格要求，如防範網路濫用、增強個人資料與隱私保護及防詐騙的安全規定，產品符合上述要求並經測試後取得相關認證始得上市。

有鑑於此，台灣資通產業標準協會特規劃在9月14日下午兩點，在台大醫院國際會議中心R402AB辦理「台歐EU ENISA雙向合作交流會」，活動全程以英文舉辦，免費參加。主題將聚焦在歐盟資安法案、資安標準等最新進度、及資安認證對歐洲市場影響等，邀請ENISA、ETSI、JTSEC、TÜV等國內外資安標準專家及實驗室代表，共同探討未來EU資安規範實施後對我國產業的影響，以及未來因應對策與建議。歡迎有興趣的廠商，一起報名參加。網址: https://reurl.cc/y7zEZ2