低碳x智慧轉型論壇：王立志博士解碼製造業解決方案

由工商時報舉辦2023台中智慧製造與自動化機械展於今（1）日假台中展覽館盛大舉辦，並在展覽前三日舉辦「低碳淨零x智慧轉型」論壇，邀請產官學研各領域專家，揭露並解決製造業在智慧化和低碳化轉型的過程中所面臨的痛點。

在展期首日下午，將由東海大學工業工程與經營資訊學系終身特聘教授王立志博士以「低碳『智』造升級轉型之道」為主題，針對不同產業提出系統化的低碳「智」造升級轉型解決方案，分享包括溫室氣體盤查、監控、分析、規劃和管理系統，有助於企業更好地走向低碳化和智慧化的道路，迎接未來的挑戰。

近年來，永續發展已從單純的ESG風險管理上升為企業韌性和轉型適應能力的核心，更是企業韌性和轉型適應能力的核心，在全球範圍內，低碳化成為不可避免的議題，無論企業是否面臨歐盟碳邊境調整機制（CBAM）或美國清潔競爭法案（CCA）的壓力，都需要積極規劃節能減碳路徑，並透過綠色和數位雙軸轉型來實現低碳化的升級轉型。

王立志教授在過去三十年中主持多項重大的系統規劃、開發與導入項目計畫，範圍涵蓋半導體、LCD光電、金屬加工和設備組裝等產業，並精益生產、智慧製造、先進規劃與排程系統、供應鏈管理系統等領域，推動創新與創業教育，積極參與綠色供應鏈和雲端資訊應用系統的發展，特別是溫室氣體盤查、監控、分析、預測與管理等方面的工作，希望藉論壇分享，引領各界業者邁向更加可持續的未來，找到適合的解決方案。