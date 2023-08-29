農用無人機專用品質型肥料「穩肥」全新上市 全方位提升效益與品質

寰宏農業科技公司繼去年推出「爽肥」後，許多農友實際使用評價非常高，皆滿意於緩效肥料帶來的便利性與成效，今年8月更趁勝追擊推出全新緩效肥「穩肥」(30-1-17)，配方上提高了鉀肥的比例，強調可連續穩定釋放肥份長達40天，且溶解速度適宜，不但可提高肥效利用率，施用在穗肥上不容易產生倒伏情況，施用於蔬菜類作物可提高風味及甜度，對於追求高品質作物的農友來說，穩肥提供了積極且正面解決方案，讓農民在創新資材的運用上又多了一項新選擇。

寰宏農業表示，穩肥是專為無人機設計的緩效型肥料，主要成分為全氮30.0%，水溶性磷酐1.0%及水溶性氧化鉀17.0%，包膜技術優於業界其他緩效型肥料，特別適合在穗肥時期施用。

高效品質肥料助力農作穩健生長 突破性肥料讓作物抗病抗逆更強

寰宏說明，「穩肥」訴求為品質型肥料，適用各種作物而且用量精省，特別適合高氮肥栽培作物，例如水稻、十字花科、葉菜類、茶葉、瓜果等作物的營養生長所需，讓植物能夠穩定生長，同時提供植物蛋白質中胺基酸及葉黃素的主要生長成分，幫助根系發展與能量移轉，可調節植物細胞內外水分平衡，參與植物光合作用與多酶反應，提高抗病性與抗逆境的能力。

穩肥顆粒。圖／業者提供

特別是改善並增加稻米穀粒的飽滿度，促進作物澱粉合成與蛋白質含量，改善蔬菜風味並提高作物的營養價值，就成本來說，穩肥總花費與傳統肥料差異不大，又較一般緩釋肥便宜，每包15公斤，建議施用量一分地7.5公斤，原價960元，建議售價780元，等於一甲地5包只要3900元，搭配農用無人機使用可節省50%的施作時間，可以省工、省時又省成本，具有可提高農作物成長穩定，及提升良好品質的市場優勢。

無塵無患 穩肥x無人機引領高品質產銷

專為無人機設計的新形態緩效型肥料「穩肥」，在克服顆粒及粉塵的問題點上同樣表現優秀，乾淨無粉塵粒狀肥不易潮解或塞管，方便後續的保養清潔作業並延長農用無人機的使用壽命，對於精準施藥及撒肥的無人機來說，更能大幅提升整體耕作效益，降低耗材成本。

而對於已經習慣使用點肥機(側條施肥機)的農友來說，穩肥及爽肥亦同樣適合使用，許多農民客戶也反饋，農用無人機搭配新型態緩效肥，可以兼顧產量並提高農作物的栽種品質，農用無人機搭配智慧型緩效肥料，將是展現智慧農業的最佳表現。