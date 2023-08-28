AI發展浪潮下急需資安對策 新易智慧科技完美解方

據報導，ChatGPT 商業化後，高達八成使用者對其可能記憶並洩漏個人資訊感到憂心，同樣的事件也易發生於企業組織內部，導致機密資訊遭有心人士利用、進而外流。我們開始活用語言訓練模型、了解 AI 圖像生成技術，大數據協助我們更容易擷取我們所愛的社群與生活片段、同時商業更插足藉此達成更高的廣告利潤。這些為了使用者而日益便利的功能，與個人隱私密不可分，也使得資訊安全議題儼然成為當今迫切必須解決的問題。

代碼化技術守護個人隱私，解決AI訓練與大數據分析背後隱患

近來 AI、大數據分析浪潮興起，ChatGPT 問世後，更為人類文明翻開了全新的一個篇章。疫情催化了數位轉型，新技術到來的同時，更多的課題也應運而生：在這個時代裡，「我」會在哪個位置？所有科技的使用者們，也都應從生活的方方面面感受到了，個人價值和隱私問題嚴重程度的日益攀升。

新易智慧科技所提供的全新解決方案「NSECURE代碼化資料保護伺服器」將能夠為企業提供安全、可信的資料儲存與防護生態系，甚至與 AI 和大數據分析結合。此創新將能更全面地守衛用戶隱私，並保障在數位時代所需要的最精準的洞察能力。

「NSECURED代碼化資料保護伺服器」具備強大加密功能，透過代碼化的演算能力，能夠確保資料在傳輸和存儲過程中安全無虞。近年來台灣企業資安事件頻傳，各大公司行號如雄獅、台達電、鴻海等皆曾遭遇外洩或惡意攻擊，客戶個資外流淪為詐騙集團所用更是令商譽大為折損的嚴重問題。

使用代碼化加密後，即使遭遇惡意攻擊，駭客所得資訊也並非原始的客戶資料，將風險降到最低、能為企業打造百分之百堅固可靠的使用環境。此外，基於 AI 和大數據分析項目的盛行，「NSECURED代碼化資料保護伺服器」同樣具備完善的數據爬梳功能，透過提供相應的基礎設備，企業、組織都能夠更自由地運用最新技術，以利於在相應的數據輔佐下做出最佳的決策，將存儲資訊的價值最大化。

同時，「NSECURED代碼化資料保護伺服器」能夠完美達成各項監管機關的法規需求，更符合 GDPR、HIPAA 和 PCI DSS 等資訊安全規範，在目前政府大力推動個資安全防範法規的狀況下，能夠協助企業、組織更輕鬆地達到各種合規性要求。

新易智慧科技的「NSECURED代碼化資料保護伺服器」已經在市場上展獲好評，能夠兼具防護性能、合規合法又支援 AI、大數據分析的解決方案，將為你的企業、組織帶來神一般的助攻。