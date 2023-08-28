TREE新創共襄大南方 與各國團隊共激發新創實力

第三屆Meet亞灣新創大南方於8月25日在高雄展覽館盛大開幕，由高雄市陳其邁市長、國家發展委員會龔明鑫主任委員、美國在臺協會高雄分處副處長顧杉明（Samuel Goffman）共同揭開序幕。

TREE計畫遴選15家新創團隊，攜手奔赴「亞灣新創大南方」，與270家海內外新創切磋新知、分享新興市場乘風破浪的苦酸甜果實，其中本屆Meet亞灣新創大南方更有38個國際新創團隊來自日本、新加坡、馬來西亞、泰國等10個城市，共同興起這波新創大南風。

TREE計畫南行參展的15個團隊，橫跨生技醫療、綠能永續、IoT、半導體、時尚生活、智慧海洋駕駛、元宇宙等新興且關鍵的產業領域。TREE新創團隊不僅展現臺灣廣為國際所知的半導體產業實力，也透過這次展會將臺灣生技醫療、綠能、數位轉型及智慧化的特長帶到全球視野，突破外界對臺灣產業強項的既定看法。

其中生技醫療團隊，｢DeeGoo｣透過在生活場域檢測，期待透過科技檢測延緩人類認知功能衰退。｢健得生技｣致力開發全雌化/全雄化水產性別調控技術，將可提升各國水產業者營收。另｢定準科技｣開發真實動態虛擬影像導航系統，則致力開發全世界第一套真實動態虛擬影像導航系統，用於長節脊椎手術精準定位，未來將可用於降低脊椎手術風險。｢神瑞人工智慧｣透過AI判讀平台，提供醫療人員精準即時的早期心肺部疾病影像判讀協助。最後，廣受臺灣國人所知的｢醫起付｣app團隊，已經投入市場，協助國人試算理賠保單最佳給付組合，讓醫療保險成為國人營造美好生活的輔助工具。

展現臺灣半導體及高科技實力的部分，｢奈視科技（NanoSeeX）｣投入半導體前段先進製程奈米級尺寸及膜厚量測解決方案。｢智連工控｣全力推進半導體設備SECS/GEM連線方案，隨插即用5分鐘完成與設備自動化程式溝通，讓半導體生產更為穩定且智慧化。｢以恩資訊｣聚焦IoT應用，協助傳統產業以數位轉型邁向卓越創新。｢詮隼科技｣則是網路與應用的超融合解決方案，達成服務快速部署與降低管理成本。

除了產業面的科技實力，在生活方面TREE團隊亦應用科技強項，將產品從to B端導向to C目標，｢我型我塑｣建立全方位穿搭推薦平台，提供AI個人化造型顧問服務。｢超穎光電｣開發輕薄、低耗能及高亮度的智慧(運動)眼鏡，打造「輕、亮、彩、智」的未來之眼。｢梭易科｣致力開發智慧駕駛程式，輔助航海監測，藉此打造智慧船舶，降低海上事故發生機率。此外，｢獨角獸娛樂｣則是運用元宇宙技術，打造「沉浸感」的VR遊戲最佳體驗，讓所有來與TREE圖隊交流的國內外團隊深切感受到臺灣科技實力從產業端到使用者端的豐厚實力。

最後，展望未來綠色及綠能前景，TREE團隊智網科技致力打造可靠的智慧光儲與儲能管理系統。｢鴻躉公司｣進一步結合環保理念，提供太陽能板100%回收、無污染、低碳排，大家都獲利的解決方案及｢智網科技｣打造可靠的智慧光儲與儲能管理系統。

Meet亞灣新創大南方邁入第三屆，疫後國際團隊重新來臺，與國際交流的平臺，不僅為TREE新創團隊帶來國際接軌機會，更透過瞭解各國新創的突破性發展激勵TREE團隊更加緊腳步交出亮麗的成績單！