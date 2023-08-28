海洋能發展協會滿一週年 協助實現淨零減排

在近年來氣侯變遷問題日益嚴重，「2050淨零排放」是全球的趨勢，也是台灣的目標，更是跨世代、跨領域、跨國際的大型轉型工程。社團法人台灣海洋能發展協會成立至今屆滿一週年，8月25日於國立台灣大學博雅館202會議室舉行滿周年的會員大會，全員共識將為氣侯變遷議題貢獻更多一分的心力。

協會理事長莊閔傑表示，近年來政府大力支持各種再生能源發展，然四周環海的台灣在海洋能的發展上卻如牛步 。因此去年由關心海洋能發展的產業界、學術界、環保團體等發起人共同發起籌組協會，經過多時籌備，終於在36位創始會員的支持下，於111 年8月26日舉辦成立大會，至今成立滿一周年，邁人第二個年頭(已有會員51位)。他說道，「這一年來，協會的各項努力漸漸受到各界認可，我們秉持著成立的宗旨與願景，扮演政府與產業界的溝通橋樑、協助政府推動海洋能產業發展，期望深化海洋能具體影響力，以協助實現淨零減排任務。」

莊閔傑說，感謝所有會員們及產官研這一年來對協會的支持與鼓勵，讓協會得以逐漸壯大，漸成規模並步上軌道，協會除了持續與政府單位進行交流與溝通外，也透過各種管道宣傳海洋能，並首度於今年4月21日舉辦第一屆海洋能產業發展論壇，獲得產官學研各界參與及熱烈迴響。他並重申當初籌組協會的初衷：「推動海洋能的發展將是減緩全球暖化問題的最後一哩路」，籲請全體會員同心齊力繼續為推動海洋能發電產業努力!