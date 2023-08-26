希華晶體攜手逢甲大學碳中和研發與服務中心 簽訂台灣首例碳中和簽約儀式

全球邁入永續與低碳時代，各行各業紛紛迎接挑戰。然而在實現低碳轉型至碳中和目標前，企業首要面臨的重要一步便是進行「組織型溫室氣體盤查」。

藉由大自然交易平台串連，作為台灣晶體科技產業的重點企業希華晶體科技於昨（25）日攜手逢甲大學碳中和研發與服務中心，於逢甲大學智慧創新港i-hub正式啟動ISO 14064-1:2018組織型溫室氣體盤查合作簽約儀式，將學術界理論知識與產業界的深度技術相融合，共同推動希華晶體邁向碳中和之路。

希華晶體總經理曾榮孟、逢甲大學產學營運與推廣處產學長何主亮於逢甲大學智慧創新港i-hub共同簽訂產學合作簽約儀式，邀請前環保署署長魏國彥、大自然交易平台董事長林群貿、逢甲大學碳中和研發與服務中心主任呂晃志、逢甲大學金融科技研究中心副主任李宗儒等眾多產、官、學界嘉賓蒞臨，共同見證跨產業界與學研機構合作關係。

逢甲大學產學營運與推廣處產學長何主亮（左）、希華晶體總經理曾榮孟（右）共同簽訂產學合作。圖／大自然交易所提供

為了響應淨零排放理念，簽約儀式後大自然交易平台也特別準備新加坡碳權交易所（CIX）的藍碳抵換專案，同時為希華晶體、逢甲大學、大自然交易平台抵換共三噸碳權，成為台灣首例碳中和簽約儀式。

此次抵換項目為VCS認證的巴基斯坦紅樹林保育專案，該項目同時也是目前全球最大的藍碳專案。此次簽約內容正式啟動後，合作重點將集中於希華晶體的組織溫室氣體盤查實務以及節能減碳相關技術研發上。展望未來，期望在兼顧商業活動和自然環境的過程中取得成果，一方面為合作企業帶來可持續增長的營運績效，同時逐步實現碳中和的目標，從而實現人類與環境的共存共榮。