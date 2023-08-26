TAIROA 生成式AI帶動智動化高峰論壇

ChatGPT 2022年底上市後，引領生成式AI風潮，而生成式AI在智慧製造或服務應用上，必將創造新一波應用與新商機，結合AI新技術加值製造及服務產業，則是智動化產業的強項。為此，台灣智慧自動化與機器人協會(簡稱：智動協會TAIROA)於台灣機器人與智慧自動化展及自動化工業大展(8/23-8/26)，同期舉辦TAIROA高峰會-生成式AI在智慧自動化的應用與發展。邀請產、官、研共同探討生成式AI在智動化產業的革命性應用與落地可行性。以及如何運用生成式AI先進技術，發展智動化新產品及結合系統整合業者服務各產業。現場近300人參與，會議室內座無虛席，與會廠商仔細聆聽座談及簡報，獲滿堂喝采!

論壇開始由國科會林敏聰副主任委員，針對生成式AI的重要性及產業應用價值給予肯定和支持，並分享國科會目前研究成果及未來發展方向。接著由座談會主持人工研院胡竹生副院長以「從優化到創造」為論壇帶來開場引言，介紹生成式AI在製造領域的潛在應用。接著登場的TAIROA高峰會則邀請到工業局陳佩利副局長、數位產業署林俊秀副署長、智動協會絲國一理事長、台灣微軟花凱龍首席技術長、工業技術研究院余孝先執行副總暨總營運長兼AI策略長、思科台灣工商事業群盧佳成總經理、NVIDIA蕭怡祺總監，並由工研院胡竹生副院長主持，共同聚焦探討在生成式AI的發展進程、未來規劃、目前成果，及如何協助智動化產業在生成式AI的潛在應用可能性。

活動座談時工業局陳副局長和數位部產業署林副署長談到，AI已經發展很久，但直到今日生成式AI儼然成為顯學。政府在人才培育、AI新創補助、產業AI化、開放實驗場域等內容，在跨部會合作下已獲得階段性成果。也鼓勵企業的製造現場引進更多智慧元素，有給予租稅優惠鼓勵企業、補助企業購置設備及開設AI相關課程等，未來期許能為台灣企業爭取更多相關技術及應用發展的資源。智動協會絲國一理事長也強調生成式AI新技術的價值，在於增加製造業及服務產業的優勢，系統整合業者可協助各製造業實踐更多智慧化應用。同時也希望政府在人才面、資源面、技術面能給予更多的資源與串接，未來智動協會也會持續與國際大廠洽接，希望有機會促成示範應用案例，並加以推廣。

工研院余副總提出了AI的應用不單只有工廠的優化參數及調整良率，也包含了醫學影像的智慧判定等等，我們都將學習如何與新的工具-AI共存，生成式AI將會成為人類很好的幫手。但也提出避免被取代的擔憂，此外，生成式AI議題涵蓋面向非常大，如何在有限資源下，建議各界必須集思廣益聚焦發展。台灣微軟花凱龍首席技術長、思科台灣工商事業群盧佳成總經理、NVIDIA蕭怡祺總監等在場各家企業專家，也提出該公司的生成式AI目前發展現況，及未來如何應用及技術趨勢等面向。各公司也紛紛提出未來在企業用生成式AI，必將在中小企業個別的封閉環境下，可透過訂閱solution model的服務，把AI當成智慧製造或服務應用的生產力工具，為各企業創造無限應用的新工具及新商模。

論壇的下半場由資策會朱南勳產業顧問兼主任開場，分享生成式AI的技術發展歷程，說明生成式AI生態系未來風險與挑戰，並如何因應生成式AI未來對於產業的影響。台灣微軟物聯網卓越中心協理周森益博士，說明Azure OpenAI的服務應用場景和企業數位轉型如何在人工智慧新紀元中，運用雲端工具創造差異化的競爭利基，並提供可行性的AI解決方案。AWS蔣宗恩資深製造業解決方案架構師，也針對AWS的產業解決方案與先進原生雲服務，給予許多應用方案的分享。Altair簡求奮總監則分享生成式AI如何幫助企業使用數位孿生、進行產品結構與零組件設計優化實際應用案例。NVIDIA劉冠良資深資料科學家則針對NVIDIA Omniverse平台的優勢與特色及分享生成式AI的產業應用方向。

智慧製造產業正處於數位轉型的關鍵時刻，生成式AI技術及工具將縮短智慧自動化導入的時間與降低難度，可為各應用產業帶來新的動力與契機。本場高峰會全程座無虛席，與會嘉賓反應熱烈，可見生成式AI的應用在產業的落實上已有迫切的需求及想像。未來，智動協會持續協助系統整合業者運用生成式AI提升及擴散至各產業應用，及強化供需廠商間的合作鏈結，爭取更多的資源挹注，為產業提供一個可實現更高效、更靈活、更創新的模式，推動製造與服務應用產業的新一波發展高峰。

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