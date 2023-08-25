全球領先馬達與大型驅動公司 Innomotics茵夢達成立

今年7月1日起，Innomotics茵夢達正式成為西門子在德國的獨立營運子公司，從10月1日開始，Innomotics茵夢達正式於台灣開始持續協助產業實現永續發展願景

2023年7月1日Innomotics (茵夢達) 正式成為西門子在德國獨立營運的子公司，台灣將於2023年10月1日正式以茵夢達開始營運，茵夢達整合了低壓至高壓馬達、齒輪馬達、中壓變頻器及內藏式主軸領域等業務。茵夢達公司未來將以Time for a new green綠色換新，未來不同的願景，以創新的前瞻數位化科技，引領台灣產業實現低碳的永續發展未來。

茵夢達台灣法人代表兼總經理陳仁能表示：「茵夢達過去在西門子下於台灣奠定了紮實的產業基礎，我們將持續透過完整的解決方案，使用高效大型電機傳動系統替代性能較弱的傳統系統，協助產業升級，提升整體高能源效率，減少碳排，實現永續發展願景。」

茵夢達公司與西門子共同參與2023台北國際自動化工業大展。圖／業者提供

茵夢達全球擁有15,000名員工，作為電機及大型驅動的領導先驅，新品牌成立全球策略將結合傳統馬達與無線通訊模組，推動馬達數位化，協助用戶端更清楚的監測馬達運轉及能耗狀態，把關每一個數位轉型的細節。台灣茵夢達將會站在既有的低壓馬達市場基礎上，持續強化深耕工業客戶，並提供歐洲生產製造高品質高效能感應馬達，協助客戶減少碳排，提升產品國際競爭力。也將從歐洲總部引進全球市場佔有率最高的中壓與高壓馬達暨驅動器產品，提供台灣水處理及鋼鐵化石等民生與重工業市場更穩定可靠的選擇。

未來茵夢達也將持續與西門子其他業務部門緊密合作，以數位化及永續發展為主軸，透過完整的解決方案及服務，實現數位轉型，邁向永續發展目標。