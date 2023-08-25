蔡司創新自動化工業量測解決方案

台北自動化工業展中，工業量測解決方案市場預料將會再次成為焦點。透過展示三次元量測和工業顯微鏡技術的創新應用，尤其是在電子製造業和新能源車產業，期盼參觀者都能感受到工業量測技術蓬勃的未來機遇。加上調研機構指出，全球工業量測市場正在急劇擴展，預計到2030年達到173億美元的規模。大數據分析的需求，以及新興國家的工業化進程是主要推動力。中國以三分之一的市佔成為關鍵市場，同時台灣作為全球半導體和電子製造的重要樞紐，市場份額和影響力也日益凸顯。

CT電腦斷層攝影量測儀。圖／業者提供。

在工業量測領域，蔡司以其卓越的創新能力和卓越產品站在全球前列，不斷尋求技術突破，使其量測解決方案在精度、效率和可靠性方面保持業界領先。例如，ZEISS CONTURA三次元量測儀的同步監控功能不僅減少了量測時間，還使工業生產流程更流暢。

CMM三次元量測儀。圖／業者提供。

ZEISS METROTOM 1500的X-ray和工業CT系統在電池組檢測方面的應用，凸顯了這項技術在降低人為誤差和提高檢驗精度方面的優勢，此技術的深入分析和可視化功能更確保了新能源車的安全性和性能。然而，蔡司的光學量測技術和工業顯微鏡同樣引人注目。光學複合三次元量測設備O-Inspect不僅在傳統金屬加工中有許多實際應用，搭配預計展示的工業顯微鏡ZEISS Axio Zoom.V16，已逐漸並拓展到微奈米和半導體領域，通過高倍率和精確深度測量更是提高了工業檢查和分析的精度。

隨著工業自動化的不斷推進，精確和可靠的量測技術成為了不可或缺的部分，也是蔡司工業量測解決方案引以為傲的優勢。（一）生產效率的驅動力：蔡司的先進三次元量測和光學複合技術大幅提高了生產效率和精度，進而降低成本。（二）品質保障的守門員：無論是電子製造業還是新能源車產業，蔡司的高精度量測技術都成為了確保產品一致性和品質的關鍵。（三）創新的引領者：通過不斷的技術創新和突破，蔡司不僅滿足了當前的工業需求，還為整個工業生態系統的未來發展指明了方向。（四）產業應用的拓展者：蔡司的量測技術不僅適用於傳統金屬加工，更延伸到微奈米和半導體領域，拓展了工業應用的新範疇。

蔡司在台灣自動化工業展上展示的工業量測解決方案，不僅強調了其在全球市場的競爭地位，更突顯了其在推動工業自動化趨勢下的核心角色。透過其精確的量測解決方案，蔡司不僅推動了工業生態系統的進化，也描繪了一個充滿活力和創新的工業未來藍圖。