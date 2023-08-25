2023 台北國際自動化工業展 博世力士樂秀最新工業 4.0 應用

台灣博世力士樂 (Bosch Rexroth) 於 8 月 23 日至 8 月 26 日台北國際自動化工業展在南港展覽館二館一樓 P202 攤位，展出節能及智慧製造解決方案。此次展出亮點包括首度在台亮相的七軸機械手臂 Kassow Robots 、單一系統即可應用 於各類組裝及測試的模組化解決方案 Smart Function Kit、新型彈性輸送系統 （Flexible Transport System, FTS)、二微米油壓控制系統（Hydraulic Motion Controller, HMC)、可有效節能的液壓動力元件 CytroPac 以及開放式自動化控制平 台 ctrlX AUTOMATION。此外，台灣博世力士樂於現場展示與 PowerArena 百威雷科技合作，以 Nexo 無線鎖緊系統建置整合軟硬體的 Gogoro 電動車智慧產線。

台灣博世力士樂總經理陳俊隆。圖／郭靜芝

台灣博世力士樂總經理陳俊隆表示：「如何在瞬息萬變的市場環境中脫穎而出，是 各個產業都必須面對的課題。博世力士樂不斷透過研發軟硬體科技，開發物聯網工 業應用，讓智慧製造更節能、更高效。」博世力士樂的解決方案可應用於製造業、 物流業、運輸業、採礦業、航空業及能源產業等眾多產業，並透過自動化，優化流 程及管理維護，依市場需求彈性調整，同時提升生產效率。

Kassow Robots 七軸協作機械手臂具備智慧、簡單及安全的特性，將可成為工廠自動化的一大助力。圖／郭靜芝

Kassow Robots 七軸協作機械手臂

博世力士樂本次展出 Kassow Robots 七軸協作機械手臂，有別一般機械手臂，擁 有具高自由度及靈活度的第七軸，能觸及更廣的工作範圍，其淺顯易懂的程式語言 及操作，更能運用在標準到複雜的任務。Kassow Robots 七軸協作機械手臂具備智慧、簡單及安全的特性，將可成為工廠自動化的一大助力。

攜手 PowerArena 百威雷建置 Gogoro 電動機車智慧產線

博世力士樂亦展出台灣電動機車領導製造商 Gogoro 的產線應用，輪胎碟盤鎖付工 站，把關鎖緊扭力以及標準作業工序，結合精準度、可靠性絕佳的 Nexo 無線鎖緊 系統與 PowerArena 百威雷 AI 視覺解決方案，將產線中的每一個步驟透明化，並 全時段收集生產數據，精確掌握生產週期，同時達到數位防呆，打造完整履歷，兼 顧品質管理，不僅節能，更可降低不良率與生產成本，為數位智慧工廠開創高效能 的生產模式。

開放式自動化控制平台 ctrlX AUTOMATION 開啟無限可能

隨著產品生命週期縮短、市場競爭更加激烈，複雜死板的自動化系統將難以因應市 場需求。為此，博世力士樂的開放式自動化控制平台 ctrlX AUTOMATION 能突破 機器控制、IT 資訊系統和物聯網之間的傳統界限。透過 Linux 實時操作系統、統一 的開放標準、應用程式程式語言、線上介面系統和全面性物聯網連接，ctrlX AUTOMATION 可將零組件與工程成本降低 30% 至 50%。此外，該開放系統操作 簡易，將可加速自動化，並靈活滿足市場條件與客戶需求。

彈性輸送系統（FTS）

博世力士樂的新型彈性輸送系統為一款輸送系統技術解決方案，可應用於綜合性輸 送定位功能。FTS 具有高精準度，透過程式設計，可獨立亦可同步進行運作，並能 夠靈活地自由搭配軌道布局，節省空間及成本，有助於彈性的生產模式。此外， FTS 無須任何維護操作，是工業 4.0 生產系統的絕佳模組。

圖／郭靜芝

液壓動力元件 CytroPac 以及油壓控制系統

CytroPac 是專為工業 4.0 概念所設計的液壓動力元件，設計輕巧、低噪音、性能 高效，且具備連網功能，不僅能滿足快速安裝的需求，節能效率更可達 30% 至 80%。CytroPac 配置智慧控制器，可達成分散式驅動，並支援開放標準，能串聯 線上軟體，即時瞭解其工作狀態與監測數據。 以油壓控制系統而言，傳統上雖然輸 出力較大，但相對遲鈍並且精準度不佳。對此，博世力士樂的油壓控制系統以及伺 服閥顛覆傳統，兼備輸出力大、反應快以及二微米內精準定位的特性。

整合測量系統 IMS-A 精巧型整合量測系統 IMS-A

結合量測感應器及編碼器，其中，位置感測精度達四 微米，測量系統則耐髒、抗震，且不受衝擊及磁力干擾影響。整合型系統亦可節省 滑塊空間，並減少零組件使用以及安裝與維護時間，大幅降低生產成本，適用於小 型設備的快速檢測，主要應用於 LED 和半導體等產業。