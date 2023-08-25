濾波器領導者夏弗納亮相2023台北自動化展

亞太副總裁孫裕亮宣佈最新策略

全球EMC / EMI濾波器的領導者-夏弗納，8/23 ~ 8/26 參展2023 台北國際自動化工業大展 (攤號：I426勤逢實業)，主要亮相引領世界潮流的最新產品：單相濾波器、三相濾波器、插座濾波器、扼流圈。夏弗納亞太區副總裁孫裕亮24日專程來台並受訪表示，回想疫情的最初階段打破了人與人之間的直接聯繫，因為大多數人被迫隔離在自己的家中。隨著商業、工作和學習的持續進行，數據和通信需求顯著增加，從中衍生不少新的契機。在重新開放出入境的當前階段，人們正在適應這個「新常態」，伴隨著快速發展的基於人工智能的技術，對更大頻寬和更高速度的強烈需求依然存在。

孫裕亮對自家產品的全球市場競爭力甚具信心。他指在工具機領域，夏弗納居龍頭地位，但在電子產業方面，相較於歐、美的成績表現，亞洲才正值起步，因此會持續以領先業界的策略幫助台灣客戶超前部署、增強外銷優勢。主要包括三方向的扎根與拓展。

首先，隨著現代社會電氣化和連結程度的增加，可持續性發展、電氣化和汽車電子成為了主流趨勢。在各個市場領域，對於電磁兼容（EMC）的需求將不斷增加，如機械與機器人技術、汽車電子、儲能和數據中心等。再者，隨著最新2026年版本的EMC標準的推出，較低頻率範圍將從150kHz變更為9kHz。為了符合這些更新的安規標準，需要進行新的設計和修改。夏弗納目前產品已符合該最新標準。第三，夏弗納作為EMC電磁兼容解決方案市場的引領者，「我們會持續投資於新技術和產品，用以可靠、高效地操作其電子系統，使我們的客戶能夠專注於自己的偉大發明。」

本展夏弗納新品亮點有，一、1PH Filter單相濾波器。服務於數據中心、音視頻設備以及機器人等應用；緊湊型高性能產品系列，額定電流跨度從10A到32A。滿足不間斷電源、音視頻通訊設備以及家用電器的安規條款。

二、3PH Filter三相濾波器：服務於馬達驅動、動力傳動系統、機床以及機械設備等應用；輕薄書本型，減少安裝的投影面積；最先進的創新濾波拓撲，確保客戶輕松通過傳導測試C1或C2標準。

三、Inlet Filter插座濾波器：應用範圍極廣，含蓋電子設備、消費電器、電子數據處理、辦公設備、開關電源、測試測量設備、醫療設備、體外診斷設備以及音視頻信息與通訊科技等；緊湊型設計，雙級濾波，提供極高的衰減性能，兼具高抗飽和以及卓越的熱性能；配有雙保險絲座和2極搖桿開關；額定電流跨度從1A到10A。

四、EMI Chokes EMI 扼流圈：廣泛應用於光伏逆變器、快速充電器、充電站、UPS、開關電源等；緊湊型設計，低磁漏磁通 ，具高抗飽和以及卓越的熱性能；額定電流跨度從1A到50A。

歡迎8/23 ~ 8/26 蒞臨2023 台北國際自動化工業大展 (攤號：I426勤逢實業)了解更多訊息，亦有專人解說。