丹佛斯2023上半年營收表現符合預期，增幅達13%

丹佛斯在併購、數位化轉型、創新、產能擴充和區域佈局等方面持續進行投資，努力為客戶和合作夥伴提供前瞻性的解決方案。我們致力於成為客戶首選的技術合作夥伴，透過提升能效、生產設備效率提、二氧化碳減排和電氣化等途徑，與全球客戶共同努力推動脫碳進程。丹佛斯在上半年業績支撐下，以及綠色增長戰略與「Core & Clear 2025經營戰略的佈局下，將繼續朝數位轉型願景前進。

丹佛斯2023年上半年銷售額比去同期增長13%，有機增長率為8%，息稅折舊及攤銷前利潤為12.4%。丹佛斯持續在創新技術領域保持高水平的戰略性投資，息稅折舊及攤銷前利潤率增長20%，達6.86億歐元。透過併購整合資源以及全球供應鏈中斷問題的紓解進一步推動公司的營收增長。

丹佛斯集團總裁兼首席執行長方行健(Kim Fausing)表示，我想要感謝整個團隊為今年上半年的強勁業績所做出的貢獻。我們在美洲和印度等地區繼續保持強勢增長，傳動事業部的增長尤為顯著。

今年3月1日，丹佛斯正式完成博客有限公司收購案。博客採用天然冷媒技術，是半密式活塞壓縮機的全球領導品牌。近年來市場對商用冷凍系統節能技術的需求逐漸增大，丹佛斯持續在該領域進行研發投資，以進一步擴大壓縮機產品組合。伊頓液壓和塞米控·丹佛斯的業務整合也進行的相當順利。

此外，丹佛斯日前在美國簽署了一份太陽能供電協議，在2030年前全球營運將實現碳中和目標(範圍1、2)，這將成為全球氣候行動的重要一步，這部分電力將從美國德克薩斯州一處六平方英里的太陽能供電站購得。該供電站將於11月破土動工，2025年春天全部投入營運，開始為丹佛斯供電。

他接著說:「可持續性是丹佛斯戰略的重要支柱與核心任務。我們致力於在2030年前實現全球營運碳中和目標。在這個指導方針下，範圍1、範圍2的碳排放己取得巨大進展，而範圍3的碳排放也在推進當中。我們在北美地區簽訂的這項電力採購協議就是一個很好的例子，這一舉措讓我們在北美地區實現綠電供應，可減少75%的碳排放量以及全球範圍減排達21%。」

維持年初對全年的業績展望

丹佛斯會努力保持、擴大各領域的市場占有率並繼續執行併購後的整合工作，以及投資開發新產品和創新性解決方案。全年集團銷售額將介於104至119億歐元之間，息稅折舊攤銷前利潤率將在11.5%-13%之間。營收與盈利增長將受到全球供應鏈、通貨膨脹、疫情以及全球經濟表現等因素所影響。

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