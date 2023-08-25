全球零時差 貿協擴大辦理冷鏈商機線上媒合會

為協助業者掌握全球冷鏈物流商機，外貿協會受經濟部國際貿易局委託於今（112）年8月24日辦理「冷鏈商機線上媒合會」，邀請來自日本、韓國、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、越南、緬甸、印度、法國、波蘭及墨西哥等計12國18家買主，採購項目包含自動化貨架、車載系統與冷庫建置規劃等冷鏈解決方案。國內參與洽談的冷鏈物流業者，包含瑞智、漢錸、康訊、耀欣、復盛及研華等33家，共計完成51場線上洽談，預估商機超過300萬美元。

疫情嚴峻衝擊百業期間，冷鏈物流是少數異軍突起的產業，爆倉的物品、疊摞的派送單，海陸空綜合交通無縫銜接的輸運，不僅為冷鏈物流業者帶來可觀的收入，也為零售通路、倉儲、物流、設備乃至地產業掀起新一波的冷鏈物流浪潮。臺灣冷鏈物流發展至今生態系完整，無論是低溫倉庫設計及建置、冷鏈運輸動線規劃，還是冷凍運輸及保存技術、雲端系統監控溫度等解決方案，皆具有提供客製化的能力。

本次活動中，位於河內的越南買主Worldwide Marine Logistics，為越南客戶提供海陸空、報關及專案貨物處理等物流項目，刻正發展冷鏈運輸服務，與東玉國際及鉑林洽談甚歡，雙方將進一步洽談合作。菲律賓D.B. International是菲律賓空調和冷卻設備的領導者，公司刻正研擬設備更新方案，希望能進一步與馥鴻及川岳機械研擬雙方合作計畫，加速設施汰換速度。提供倉庫管理及全方位物流解決方案的新加坡L商，因應新加坡將強化與區域及世界的連通性，把握全球供應鏈轉移帶來的商機，刻正籌建第二冷鏈倉庫，將與耀欣及漢錸進一步討論倉儲設計的各項合作細節。波蘭SKB Drive Tech S.A是1912年成立的波蘭家族企業，目前正開發具成本效益的低溫動力傳輸商業模式，以及自動化倉庫和物流基礎設施的解決方案，希望能與誠屏與博誠合作，提供低溫物流、運輸和配送管理服務。

為協助我冷鏈物流業者成功輸出海外，外貿協會鎖定新南向市場，將接續於今年10月籌組冷鏈物流團前往馬來西亞拓銷，有興趣業者可線上報名（https://events.taiwantrade.com/2023MA）。