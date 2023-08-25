新北首座地熱發電廠 預計於10月份完工 年發電量達640萬度電 地熱開發重要里程碑

新北首座地熱發電廠預計於今（112）年10月份完工商轉！新北市政府攜手結元公司開發地熱，並將金山區四磺子坪1MW（千瓩）設為先導電廠，市府亦於8月23日核發首座地熱能發電設備登記函，年發電量達640萬度電，開發成功後可供應約1,500戶4口家庭全年用電，將成為新北市開發地熱能源重要的里程碑，並作為大屯山其他電廠商開發參考標竿。

新北市經發局長何怡明表示，全球溫室氣體效應、氣候變遷，再加上近年用電、缺電等議題持續延燒，為達2050淨零碳排目標，城市能源轉型已成為世界潮流，新北市亦致力於推動節能減碳與太陽光電、地熱等再生能源發展。地熱可24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質，被視為重要的再生能源之一，大屯山區下方具有高溫地熱儲集層構造，是地熱潛力最高的區域，約占全台灣淺層地熱潛能的7成，目前金山、萬里共有8個地熱案場正在申請開發，其中1案已核發設備登記。

結元公司先行於鄰近金山區四磺子坪完成設置1_MW先導型的地熱能發電設備，約投入3億元進行探勘及產能測試。圖／新北市經發局提供

經發局補充，107年新北市政府與經濟部能源局、財政部國有財產署合作成立「金山硫磺子坪地熱示範區」，透過招商引進結元能源開發股份有限公司進行開發，預計開發容量為4 MW，開發面積近2萬平方公尺，年發電量達2,700萬度電，可供應6,392戶4口家庭全年用電，新北市政府已於去（111）年同意本案地熱開發；為實際驗證大屯山地熱蘊藏量，結元公司先行於鄰近金山區四磺子坪完成設置1 MW先導型的地熱能發電設備，約投入3億元進行探勘及產能測試，開發面積約為1,500平方公尺，年發電量達640萬度電，供應1,500戶4口家庭全年用電，預計於10月份投入營運進行商轉，為地熱發展注入一劑強心針。

地熱資源深埋在地底下，須透過前期的調查探勘及產能測試後才能確定開發可行性及規模；此外，因大屯火山具有酸性的特質，早年無法克服腐蝕問題，故暫緩周邊的地熱開發，近年因材料科學進步，已可透過鈦合金管或是耐腐蝕合金處理腐蝕問題，且歐洲研發抗輻射腐蝕的FRP管、日本有內襯陶瓷的鋼管，都有助降低開發成本。金山區四磺子坪1 MW先導電廠的完工，其開發經驗將可作為大屯火山系其電廠開發的參考，地熱成功開發的大進展。

為因應全球淨零碳排趨勢，新北市經發局今年推出減碳四部曲，透過「新北Net Zero 碳健檢中心」、「新北市綠色能源媒合會」、「新北永續城市-產業淨零論壇」，以及預計於11月辦理的「減碳技術媒合工作坊」，強化企業國際競爭力，喚起大家對於永續發展的重視。