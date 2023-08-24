力拓後疫情國際商機　加工處率廠商赴馬來西亞參展

促成園區廠商與馬來西亞企業對接，布局新南向市場

經濟部加工出口區管理處(以下簡稱加工處)持續推動新南向政策，搶占後疫情國際商機。延續過去越南及印尼的產業媒合拓銷模式，園區10家廠商在副處長劉繼傳率領下，參加8月24日至26日「2023馬來西亞臺灣形象展」，展現科技產業園區在國際市場之產業實力與優勢，並與在地廠商媒合洽談，成果相當豐碩。

劉繼傳副處長偕處內主管關心園區廠商參展情形。圖／加工處提供

加工處表示，本次拓銷團依據廠商企業型態與拓銷需求，鏈結馬來西亞在地公協會，包括在地具代表性且會員眾多的馬來西亞製造商聯合會(FMM)及馬來西亞機器廠商會總會(FOMFEIA)等，安排會員廠商與園區廠商進行一對一洽談，促成元皓能源與Promach Machinery SDN. BHD. 針對節能省碳相關事項進行合作以及促成靖鎰企業及常珅機械與CNC Metal Machining SDN. BHD. 分別針對CNC之加工精進方案進行合作，同時也期望透過此次的商機媒合會，持續與馬來西亞在地公協會建立實質業務合作平臺，協助廠商通路佈建與商品經銷，並促成雙方產業間之長期交流。

此次南向前進馬來西亞吉隆坡參展外，加工處亦依據區內廠商拓銷需求，協助介接當地馬來西亞台灣商會聯合總會、馬來西亞製造商聯合會(FMM)及馬來西亞機器廠商會總會(FOMFEIA)、馬來西亞福爾摩莎集團等單位，促成區內廠商與馬來西亞廠商面對面媒合洽談，找出潛在客戶，拓展大馬市場業務，搶先掌握新商機。

本次臺中港科技產業園區靖鎰企業、高雄軟體園區瑀豐公司等業者搭載參展機會，透過加工處協助對接馬來西亞最大的汽車配件供應商「Saiko Auto Parts Malaysia」，期能促成未來經銷合作，共同拓展大馬地區之通路市場。

期間加工處亦安排參訪馬來西亞福爾摩莎集團及其自行建置之臺灣工業區，帶領區內業者與馬來西亞臺商交流在馬創業經驗與當地經商環境，促進區內廠商順利佈局新南向市場。