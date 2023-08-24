台南北門光電廠非法埋爐碴 台南環保局證實：與雲豹能源無關

針對台南市議員指出有太陽能業者在北門區的光電案場惡質違法埋爐碴，台南市政府環保局已過9個月，仍未處理。台南市環保局局許仁澤今(24)日表示，北門區違法的案場並非雲豹能源旗下恩富公司的案子，而是另外兩家公司，強調市府守護土地的決心，若有破壞環境行為一定辦到底。

台南市環保局表示，經濟部去年12月稽查七股、北門等案場，發現違法埋有CLSM（含爐碴）一案，已先於今年1月發文廢止該公司廢棄物爐碴再利用身分，並於7月函請經濟部能源局撤銷該公司設備登記文件，強調市府對破壞環境行為絕不寬貸。

政府規定，CLSM產品僅限供作「管溝回填」及「公共工程道路路基、基層、底層、坑洞或其他回填用途使用」。

無端被捲入風波的雲豹能源，發言人張建偉表示，台南市府環保局裁罰對象與雲豹能源北門案場無關，雲豹能源從未因使用CLSM不當遭罰。

雲豹能源發表嚴正聲明，自111年8月至112年4月間，全力配合台南地方檢察署、台南市政府環保局來函要求說明是否使用CLSM以及現勘查核，過程皆依相關單位指示辦理，經台南市府環保局人員現場勘查後，案場使用CLSM並無違法。張建偉再次強調，北門案場使用之CLSM材料均依法作為「管溝回填」使用，因此從未被環保局裁處。