匯能科技實績發表會 實踐永續共榮願景

面對氣候變遷越來越劇烈，節能減碳、永續發展，推動淨零碳排與ESG迫在眉睫，致力於研發創新科技，以實現對地球友善目標的匯能科技，在22日於高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦匯能科技實績發表會，現場除了匯能科技董事長兼策略長張秉揚、創辦人兼執行長李正春親自率領團隊出席外，企業永續協會秘書長莫冬立、淡江大學特聘教授何啟東、工研院材化所經理吳正宇、生態專業技術服務商業同業公會理事長黃于玻以及眾多永續環保相關從業人員、企業主、工程與環保專家皆出席參與盛事。

匯能科技發表會與會貴賓合影。圖/匯能科技提供

匯能科技在發表會上，廢水零排放、循環經濟、減碳和負碳四個主題發表具體實績，邀請專家針對分別就能源管理應用熱泵、MVR節能抑碳、碳捕捉純化技術、電子級廢溶劑純化以及節能氨氮及溶劑廢水處理，淨零碳排低碳和負碳技術應用趨勢與生態保育如何幫企業ESG加分進行演說。

企業永續協會秘書長莫冬立指出，現今人類面臨生存大挑戰，反聖嬰現象已經持續三年，相當的不尋常，在2020年以來，海平面上升了近10毫米，更重要的是三種主要溫室氣體濃度在2021年達到歷史最高水準，全球淨零碳排勢在必行，也因此目前全球2000大企業中，有562家訂有價值鏈(scope 3)淨零目標。

匯能科技發表會與賓客一同秀出自己的永續宣言。圖/匯能科技提供

「溶劑回收是一種有價值的實踐，提供了許多好處，包括環境可持續性、經濟節省、減碳減排、效率提高和法規遵循。」匯能科技執行長李正春則強調，工業與環境永續共榮，溶劑回收是可持續化學過程的重要組成部分，可通過減少產生的廢棄物和保育自然資源，減少工業過程對環境的影響，此外，通過減少產生的廢棄物和保留寶貴的溶劑再次使用，溶劑回收可以提高化學製程的使用效率。

匯能董事長張秉揚在會中提到，能源成本節節攀升，對於產業界的衝擊影響日盛。如果企業想要開源節流，在淨零碳排的趨勢下，能源節約勢在必行，不僅能幫企業做到永續發展，也能降低生產成本，而在當中蒸汽幾乎是所有產業共同需求，其中，對於一般石化業與化工業中來說，蒸餾塔是一項相當耗能的裝置，匯能科技看準市場需求，發展各式各樣熱泵的應用，來為企業節省大量能源，從中發現，開迴路式熱泵系統(MVR)的應用相當具有潛力，而匯能科技也運用這樣的系統，幫客戶節省超過70%的能源使用。「過去，工業與環境保護總是處於對立面，現在，透過化工技術、共榮思考、資源的循環利用，我們在發展工業時，有能力做出明智地永續抉擇，發展經濟同時保護環境、保護生命。」

主辦單位於會前發起綠色行動，鼓勵賓客實行減碳生活，搭乘大眾交通工具，自行攜帶環保杯和餐具，由於當天適逢情人節，也很貼心贈送在場的與會者情人節花藝小禮物，不少參與的嘉賓也在永續牆拍下自己的永續宣言。此外，為了落實環保、永續，午餐皆使用環保餐盒，在在顯示匯能科技致力降低對環境的損害，落實節能減碳、循環經濟的決心。