台達節能．智慧化並行

台北自動化展秀「無線充電系統」及「工業電源」 快充、高效、低能耗

因應自動化工廠、節能趨勢興起，台達在2023台北自動化大展(8/23~26)上 展出多款工業電源及無線充電產品。在協助工廠自動化部分，台達主打亮點產品為「M∞Vair 30 kW 無線充電系統」，可替無人工廠內的大型工業電動車輛，如拖板車、堆高機等充電。工業設備節能，台達則推出導軌型工業電源「Force-GT」系列，平板型「PMR系列工業電源供應器」，透過高轉換效率及主動式PFC設計，節省能源損耗。

在現今AIoT智慧物聯網、工廠朝向無人化的浪潮中，包括AVG、堆高機等運輸車輛也逐漸邁向自動化，因此如何解決車輛充電問題成為首要課題。傳統充電主要採有線及接觸式充電，要靠人力插拔充電頭，且充電線和接頭還需要經常性的維護。因此台達特別推出M∞Vair 無線充電系統，讓工廠車輛自行進行充電，不僅省去人力成本，還能應用在嚴苛場域，例如無塵室、石油化學工業。

M∞Vair無線充電系統提供1kW ~ 30kW充電功率，其中M∞Vair 30kW是目前最新、功率最高的機型，高達30kW無線充電功能適合自動堆高機、電動卡車等工業車輛應用。M∞Vair 30kW車載充電面板以及連結牆面AC端的主充電面板能於15公分氣隙範圍內進行無接觸式充電，能源轉換效率高達95%；若以一般堆高機電池容量為600 Ah來算，可在2小時內充電完畢。M∞Vair系列產品亦可透過乙太網路連接管理系統，即時回傳設備充電資訊，實現遠距監控；內建的CANopen®通訊協定可與廠區其他無人系統連結溝通，降低佈線成本，並實現智能設備串聯。

邁向自動化過程，不只是運輸車輛充電，在設備節能上也是重要一環。隨著工業自動化快步進展，設備須24小時不間斷運作，電源能耗及穩定度比起以往要求更高。台達於這次自動化展中，也針對這點，展出相應的工業電源供應器導軌型Force-GT系列及平板型PMR系列，不只能替使用者減少耗電，部分高階機種更搭載感測器，一旦電源輸出異常會提出警示，讓系統端及時察覺問題，避免設備無預警停止運作，影響產能。

Force-GT系列具備高達95%能源轉換效率，可有效替設備減少能源耗損。其單相480 W的24 V及48 V機型，更領先全球導軌型工業電源，取得了80 PLUS工業級115 V白金牌認證。Force-GT系列採薄型機身設計，減少安裝空間，亦具備-30℃~ 70℃寬溫操作及 -40℃ 極低溫冷啟動，可應用於綠能設施、儲能系統及程序自動化等上面。PMR系列則是全系列都具備主動式PFC，可減少供電端用電損耗，空載損耗低，能降低設備待機時耗電。適用於安防監控、資通訊設施等設備上。