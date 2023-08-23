CR技術研討會聚焦PSC重點檢查活動與國際節能減排議題

財團法人驗船中心(CR Classification Society，以下簡稱CR)於8月23日假集思北科大會議中心感恩廳舉辦技術研討會，由CR總驗船師黃建樺博士主持，探討「2023重點檢查活動 Fire Safety」、「MEPC 80焦點：綠色航運里程碑 – IMO新溫室氣體減排戰略目標」、「歐盟‘Fit for 55’：EU海運碳排交易制度及FuelEU草案」與「船舶回收公約簡介」等四大主題。CR定期彙整國際航運熱門議題與法規重點，藉由資訊分享與交流，協助我國航商積極應對並佈局未來趨勢，研討會當天超過百餘位航運界高階主管與專業人士共襄盛舉，現場互動熱絡。

CR技術研討會現場座無虛席，集結航運界技術主管及專業人士。圖／CR提供

研討會中，CR針對本(112)年度重點檢查活動(CIC)進行說明，東京備忘錄(Tokyo MoU)和巴黎備忘錄(Paris MoU)訂於每年9月1日至11月30日期間聯合實施重點檢查活動(CIC)。今年主題訂為消防安全(Fire Safety)，旨在提醒船舶營運公司採取必要措施，要求船上人員有效管理，加強船員熟悉各項消防設備和演練，以確保船舶航行的安全。

此外，因應IMO MEPC 80所提出的多項中長期減排戰略目標，以及歐盟的碳排交易體系(EU-ETS)和FuelEU Maritime法案對船東的挑戰，預期此類政策將對航運產業帶來重大影響，需要船東做好充分的準備和應對。CR特別彙整內容，以簡單扼要方式提醒應注意重點。

另一方面，CR關注即將於2025年6月26日生效的「船舶回收公約」，該公約主要目的為確保船舶在營運壽命結束時能夠安全回收，以避免對人類健康、安全和環境造成風險，CR針對這個議題提供詳細介紹，以幫助船商所屬船舶符合公約要求。

CR透過本次研討會分享相關訊息，協助航商全面掌握國際上的法規趨勢與節能減排熱門議題，並加強與業界交流互動，CR將會持續提供優質及高滿意度的技術協助與支援，持續為我國航運產業貢獻心力，本次研討會資料歡迎至CR官網下載。