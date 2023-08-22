促亞太各國緊密數位合作 ASOCIO媒合各國簽署MOU

在數位發展部產業發展署副署長胡貝蒂見證下，中華軟協理事長沈柏延代表台灣軟體產業與新加坡數位技術認證機構(iTrain Asia Pte. Ltd.)簽署合作，共同拓展東南亞數位人才的培訓。圖／蔡淑芬攝

身兼亞太資訊服務業組織（Asian-Oceanian Computing Industry Association , 簡稱 ASOCIO）主席，中華軟協理事長沈柏延藉由2023數位應用週舉辦之際，邀請亞太地區10國資訊領袖來台交流，並藉此機會媒合簽署各項MOU，包括由臺灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞、緬甸和孟加拉等國聯袂簽署「數位亞洲共同宣言」，藉此凝聚亞太地區數位科技專業人士，促進亞洲各國間緊密合作，共同迎接數位時代的挑戰。

此外，ASOCIO也與比利時全球永續賦能倡議組織(GeSI)共同簽署「永續轉型」，遵循透明化原則採取行動應對氣候變遷，共同運用數位科技與創新，打造永續未來。同時中華軟協也進行多項合作意向書之簽署，包含與臺灣恩悌悌數據股份有限公司(NTT Data Taiwan)共同簽署「臺日數位技術策略合作」，透過商情交流、服務能量整合及推廣行銷，共同建立臺日數位科技策略合作，協助臺灣資訊服務產業善用數位技術拓展日本市場；另與日本網路安全協會(JNSA)共同簽署「資安合作」，雙方將藉由跨國組織會員之資訊安全策略及評量探討並合作推廣，創造臺灣資安廠商之商機；為協助臺灣企業拓展海外市場，中華軟協也與新加坡數位技術認證機構(iTrain Asia Pte. Ltd.)及遠邦國際品牌顧問(CrossBond)共同進行合作簽署，以拓展東南亞數位人才的培訓及媒合雙方的商業機會。

此外，大同智能公司與緬甸Thein Minn Co.,Ltd 共同簽署「再生能源解決方案」，雙方將運用大同智能的太陽能光電模組，建置緬甸偏鄉基礎電力及電網，協助偏鄉維持穩定的電力之跨國合作規劃。

這些MOU涵蓋了不僅聚焦於數位科技產業的前瞻趨勢與創新應用，更聯結了數位亞洲國際論壇的核心價值，即促進跨國、跨業的合作機會，預計可創造千萬以上產值，同時也能夠協助臺灣企業開拓亞太市場，透過亞太區伙伴間互惠合作的方式，達到技術交流的目的，讓臺灣數位科技產業能夠有更佳的發展環境。

亞太地區蘊藏著無窮的潛力與無限的可能性，各國政府大力推動經濟成長，並藉由引進數位新科技，讓各個產業蓬勃發展，這也為我們帶來前所未有的機遇。因此，藉由ASOCIO平台的交流與攜手合作，共同推進數位經濟發展，應對全球挑戰，迎接未來的新機遇，構建數位亞洲的藍圖。

沈柏延表示：「這次數位亞洲宣言，是一個具有深遠意義的時刻，代表著亞太區國家彼此對於合作與共同發展的堅定承諾。透過合作備忘錄簽署，將開啟新的合作篇章，共同探索、發展，共享合作機會與成果。這次簽約儀式不僅僅是合作的開始，更是開啟更多元、更多種機會與可能的開端，ASOCIO不僅可扮演臺灣資通訊產業與亞太經貿業務連結的推手外，更可增加臺灣業者的能見度，如何運用ASOCIO大平台的各國產官學研資源，勠力爭取推動臺灣軟體業走向國際化，也將是中華軟協長期致力的推動目標。」

擔任MOU簽署見證人的數位部產業署胡貝蒂副署長指出，數位部產業署致力於將數位科技導入各個產業，推動臺灣各行各業數位轉型，並且積極參與國際合作。本次見證多項與亞太區國家的合作備忘錄簽署，驗證臺灣資通訊產業的堅強實力已經獲得亞洲國家的肯定，下半年數位產業署也將持續安排至馬來西亞、日本、韓國等地參加國際大型會議，並藉機帶領國內優質資服廠商拓展亞太市場，增加臺灣的國際能見度。

數位亞洲系列合作簽署，將進一步凝聚國際間的合作關係，推動臺灣成為亞太區數位科技的核心國家，並在「數位亞洲」的推進中與歐美並肩前行，攜手引領全球數位化的未來。了解更多數位亞洲國際論壇(Digital Asia Forum)相關資訊，請參考大會官網：https://asocio.org/202308DAF

文 蔡淑芬

工商時報