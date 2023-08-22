促亞太各國緊密數位合作 ASOCIO媒合各國簽署MOU

身兼亞太資訊服務業組織（Asian-Oceanian Computing Industry Association , 簡稱 ASOCIO）主席，中華軟協理事長沈柏延藉由2023數位應用週舉辦之際，邀請亞太地區10國資訊領袖來台交流，並藉此機會媒合簽署各項MOU，包括由臺灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞、緬甸和孟加拉等國聯袂簽署「數位亞洲共同宣言」，藉此凝聚亞太地區數位科技專業人士，促進亞洲各國間緊密合作，共同迎接數位時代的挑戰。

此外，ASOCIO也與比利時全球永續賦能倡議組織(GeSI)共同簽署「永續轉型」，遵循透明化原則採取行動應對氣候變遷，共同運用數位科技與創新，打造永續未來。同時中華軟協也進行多項合作意向書之簽署，包含與臺灣恩悌悌數據股份有限公司(NTT Data Taiwan)共同簽署「臺日數位技術策略合作」，透過商情交流、服務能量整合及推廣行銷，共同建立臺日數位科技策略合作，協助臺灣資訊服務產業善用數位技術拓展日本市場；另與日本網路安全協會(JNSA)共同簽署「資安合作」，雙方將藉由跨國組織會員之資訊安全策略及評量探討並合作推廣，創造臺灣資安廠商之商機；為協助臺灣企業拓展海外市場，中華軟協也與新加坡數位技術認證機構(iTrain Asia Pte. Ltd.)及遠邦國際品牌顧問(CrossBond)共同進行合作簽署，以拓展東南亞數位人才的培訓及媒合雙方的商業機會。

此外，大同智能公司與緬甸Thein Minn Co.,Ltd 共同簽署「再生能源解決方案」，雙方將運用大同智能的太陽能光電模組，建置緬甸偏鄉基礎電力及電網，協助偏鄉維持穩定的電力之跨國合作規劃。

這些MOU涵蓋了不僅聚焦於數位科技產業的前瞻趨勢與創新應用，更聯結了數位亞洲國際論壇的核心價值，即促進跨國、跨業的合作機會，預計可創造千萬以上產值，同時也能夠協助臺灣企業開拓亞太市場，透過亞太區伙伴間互惠合作的方式，達到技術交流的目的，讓臺灣數位科技產業能夠有更佳的發展環境。

亞太地區蘊藏著無窮的潛力與無限的可能性，各國政府大力推動經濟成長，並藉由引進數位新科技，讓各個產業蓬勃發展，這也為我們帶來前所未有的機遇。因此，藉由ASOCIO平台的交流與攜手合作，共同推進數位經濟發展，應對全球挑戰，迎接未來的新機遇，構建數位亞洲的藍圖。

沈柏延表示：「這次數位亞洲宣言，是一個具有深遠意義的時刻，代表著亞太區國家彼此對於合作與共同發展的堅定承諾。透過合作備忘錄簽署，將開啟新的合作篇章，共同探索、發展，共享合作機會與成果。這次簽約儀式不僅僅是合作的開始，更是開啟更多元、更多種機會與可能的開端，ASOCIO不僅可扮演臺灣資通訊產業與亞太經貿業務連結的推手外，更可增加臺灣業者的能見度，如何運用ASOCIO大平台的各國產官學研資源，勠力爭取推動臺灣軟體業走向國際化，也將是中華軟協長期致力的推動目標。」

擔任MOU簽署見證人的數位部產業署胡貝蒂副署長指出，數位部產業署致力於將數位科技導入各個產業，推動臺灣各行各業數位轉型，並且積極參與國際合作。本次見證多項與亞太區國家的合作備忘錄簽署，驗證臺灣資通訊產業的堅強實力已經獲得亞洲國家的肯定，下半年數位產業署也將持續安排至馬來西亞、日本、韓國等地參加國際大型會議，並藉機帶領國內優質資服廠商拓展亞太市場，增加臺灣的國際能見度。

數位亞洲系列合作簽署，將進一步凝聚國際間的合作關係，推動臺灣成為亞太區數位科技的核心國家，並在「數位亞洲」的推進中與歐美並肩前行，攜手引領全球數位化的未來。了解更多數位亞洲國際論壇(Digital Asia Forum)相關資訊，請參考大會官網：https://asocio.org/202308DAF