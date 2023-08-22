工業局112年「圖利與便民區辨諮詢」廉政治理研討會 「低碳轉型．法遵同行」南區場熱烈交流

經濟部工業局於8月22日在高雄臨海工業區服務中心演藝廳舉辦「112年『圖利與便民區辨諮詢』廉政治理研討會－低碳轉型．法遵同行」南區場次，南部地區工業園區廠商、公(協)會理事長及政府機關主管等產官界各領域代表100餘人熱烈參與，擠滿會場，從「簡政便民」、「法令遵循」、「公私協力」、「永續經營」的角度，透過公私部門的研討交流，凝聚雙方合作目標共識。

為延續經濟部111年推動「企業服務廉政平臺」，並深化既有服務功能與實質效益，工業局於去（111）年12月7日率先成立「企業服務廉政平臺-聯繫中心」，加強機關與廠商雙向互動交流，提供圖利與便民的區辨諮詢服務，爰藉由本次研討會活動，亦讓廠商瞭解該平臺中心優質的服務內容，彰顯工業局積極協助解決企業解決問題，促進產業發展及提升行政效能之決心。

工業局連錦漳局長就「工業區低碳轉型之簡政便民服務」主題專題演講。圖／黃全興

研討會由臺灣高雄地方檢察署主任檢察官劉俊良及法務部廉政署南部地區調查組專門委員鄭佳虹致詞揭開序幕，接續由工業局連錦漳局長及經濟部政風處吳滄俯處長，分別就「工業區低碳轉型之簡政便民服務」及「促進低碳轉型-提升行政效能 破解圖利與便民迷思」等議題說明政策利多及專題演講，同時特別邀請京冠生物科技楊青山董事長，就「法規履行、守法治理、反貪腐機制，實踐低碳願景」進行標竿經驗分享。

連錦漳局長在演講中表示，低碳化及智慧化雙軸轉型已是全球大趨勢、又是攣生兄弟，因此企業必須及早因應，工業局為此訂定了3年計畫協助及輔導企業轉型，其中包括低碳智慧人才培訓(政府出錢)及升級轉型補助資源等，非常期待大企業扮演領頭羊，以大帶小攜手淨零轉型。

研討會3位演講者京冠生物科技董事長楊青山(左起)、工業局連錦漳局長、經濟部政風處吳滄俯處長與中華民國工業區廠商聯合總會副理事長許正雲合影。圖／黃全興

吳滄俯處長則指出，企業低碳轉型也需要加上「誠信轉型」。吳滄俯處長說，包括聯合國反貪腐公約、台美21世紀貿易倡議等均已將反貪腐納入公約及條約內容，「反貪腐」已成為國際貿易的新秩序，因此「企業誠信為永續經營的DNA」，吳處長也勉勵在場企業領袖一起努力打造廉能又有競爭力的企業。

楊青山董事長則以京冠生物科技在推動循環經濟及淨零碳排的經驗現身說法，他說京冠公司在執行淨零碳排後，發現能有效提升競爭力，因此ESG及循環經濟是一門好生意。

隨後綜合座談由工業局連錦漳局長主持，邀請中華民國工業區廠商聯合總會許正雲副理事長、經濟部政風處吳滄俯處長、衛生福利部中醫藥司曾瑞瑩專員及衛生福利部食品藥物管理署王姿以副研究員等公私部門代表，分別就「低碳轉型政策推動之透明化及便民措施」、「以多元模式宣導圖利與便民之相關概念」及「建構中藥與保健食品管理之明確劃分標準」等議題，與現場來賓進行意見交流，促進公私部門對話機會，強化行政透明與園區廠商良善治理，型塑公私雙贏契機。

本次研討會針對企業面臨之困境或問題，提供機關業務相關的興革建言進行深度研討，透過與企業雙向交流，瞭解企業經營之實際需求，積極推動簡政便民措施及提升行政效能，未來工業局將持續藉由「企業服務廉政平臺-聯繫中心」機制，提供各項有感的簡政便民服務，並協助企業落實法遵與誠信治理，促進國家與企業永續經營。