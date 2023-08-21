製造轉型 x 永續經營交流會 倒數報名中

為了接軌國際，企業必須達成綠色轉型、資安治理等永續經營目標。可知企業的永續經營之道，除穩健獲利外，還需同時兼顧多面向的永續策略！為順應國際趨勢，投入永續轉型行列，才能確保不被市場淘汰。投資人在看、消費者也緊盯這波不停歇的「綠色轉型革命」。

洛克威爾自動化 (Rockwell Automation）8月23日至26日參加2023年台北國際自動化大展，首日將舉辦「製造轉型 x 永續經營交流會」，直接深度剖析永續營運與製造業最務實的減碳路徑。會上將分享三大議題：

一、企業減碳必考題，永續運營的關鍵 DNA：淨零排放的第一步，如何打造可持續的碳管理架構？

二、部署資安場域，以攻為守打造工廠最佳防護網 ：強化工廠資安，主動出擊才是防禦王道！

三、驅動全方位自動化廠房，再創盈利成長曲線：推動智造轉型，如何驅動產業技術再升級？

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