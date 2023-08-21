施耐德電機參展台北國際自動化展，提出低碳、減排、節能三大策略

助力台灣製造業啟動綠色革命 積極接軌國際趨勢

台灣製造業在全球供應鏈中有著重要地位，在面對國際永續趨勢浪潮下，台灣製造業勢必要尋求更綠色環保的生產方式。8月23日~26日，能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric參加2023年台北國際自動化工業大展，將分享如何運用低碳、減排、節能三大策略，啟動綠色革命步伐；此次亦攜手工業自動化經銷商騰柏科技股份有限公司，展出其刀具櫃、三色燈等產品及整合施耐德電機眾多整合能源管理與自動化解決方案，協助產業搶佔國際商機。

施耐德電機工業自動化事業部總經理詹泰一表示，「施耐德電機深耕永續發展多年，致力協助全球企業一齊實現1.5℃減排目標。為了協助台灣供應鏈與客戶邁向綠色未來，我們不斷研發創新綠色產品、服務與解決方案，期望透過領先能源技術與永續經驗發揮影響力，藉助低碳、減排、節能三大策略，協助企業提升營運韌性，同時強化競爭利基、接軌國際趨勢。」

策略一低碳：使用綠色優質產品從源頭往低碳前進

施耐德電機率先在工業領域提倡使用綠色產品，運用產品生命週期的概念，建議台灣製造業可以從源頭開始採購符合法規的低碳產品，並在產品退役後做好回收處理再利用。施耐德電機推出的解方為：

Green Premium優質綠能產品、服務與解決方案：透過與具有永續標籤與認證的第三方組織PEP ecopassport合作，Green Premium 優質綠能產品、服務與解決方案組合提供其合規性(符合RoHS、REACH等環境法規)、環境影響和循環屬性等資訊，可協助客戶從採購源頭更輕鬆地達成低碳目標。

Ecostruxure™ Automation Expert以軟體為中心的工業自動化系統：其提供工廠有效、可靠又安全的方式以整合並有效管理IT與OT系統，其可將所有元件以模組化的形式整合在同一生產線，並提供一致性、可擴充、高效能的規畫協助製造商和企業改善營運流程，同時也能進行實時自動化的調試，同時連接到新的分析和模擬層，有助於提升生產力。

EcoStruxure™ Machine Expert Twin適用於整個機器生命週期的可擴展數位孿生軟體套件：提供直觀環境、拖放式機電元件、虛擬實境/擴增實境介面與以應用為中心的軟體庫，可用於創建真實機器的虛擬數位模型。企業在建構機器之前，可透過數位孿生軟體套件進行虛擬設計、調試和敏捷開發，使產品上市時間縮短50%、節省調試時間60%。

策略二減排：透過數位化掌握即時數據資訊，以加速採取減排行動

數據透明是企業實踐減排的第一步，施耐德電機建議善用數位化思維，透過工廠碳排管理整合式平台，計算分析出原料與設備產生的碳排放量、能耗及用電量，並據此辨識出潛在的節能機會，進一步優化生產效率並降低碳排放量。施耐德電機推出的解方為：

AVEVA Edge 碳盤查解決方案：為易用、功能強大且經濟實惠的軟體，能讓 OEM、配盤商、系統整合商和終端用戶為任何產業建立直覺式、安全且擴充性極高的人機介面和資料採集與監視系統應用程式。

Pro-face 人機介面與工業電腦：ST6000系列基礎級可程式人機介面是工業視覺化的最佳選擇，運用Pro-face HMI Centric人機中樞體系架構的概念，不僅可安全連接多種設備，幫助企業第一時間掌握精確機械資訊，還更容易操作設定以提升企業營運效率與產能；PS6000系列工業電腦透過最可靠的PC-based架構來改善生產力，甚至更符合經濟效益。

策略三節能：事先盤點進行節能風險預測與控制、即時監測處置能耗問題點

馬達在各種應用中平均占總電能消耗60%，使得業界更加關注如何幫助馬達達到更有效率、更節能的模式。施耐德電機建議企業事先做好全面性數據盤點進行預測控制，同時第一時間掌握數據即時找出能耗問題點進行處置。施耐德電機推出的解方為：

Altivar Series變頻器系列：施耐德電機提供的變頻器和緩衝啟動器可管理高達20 MW的馬達控制應用，同時提高能源使用效率與延長設備壽命。

Lexium Cobot協作式機器人：有別於傳統機器人，Lexium Cobot協作式機器人展現安全，靈活且高經濟效益，不但能節省30至40%的地板空間，也無須安全圍欄，可輕易地移動、重新安裝和重新編程，大幅提升企業投資報酬率。

現場同步展示馬達控制與保護解決方案及Easy系列運動解決方案，協助客戶佈局節能。

台北國際自動化工業大展即將於8月23日（三）至26日（六）登場，歡迎蒞臨南港展覽館一館4樓L418攤位，參觀更多施耐德電機的智慧工廠解決方案與綠色轉型產品！