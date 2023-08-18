資策會攜手潛力新創、產業媒體、創投企業緊密交流 打造運動科學技術發展前瞻

運動與科技結合已成為全球趨勢，台灣在這波浪潮下也不惶多讓，由國家帶頭傾注資源投入並帶動技術創新，力促運動科技成為台灣下一個新兆元產業。著眼於運動產業未來發展潛力，資策會整合我國運動科技新創需求，積極投入產業及政府資源，建構橫跨產、官、學三大領域的技術共創盛會，以高爾夫為示範產業，將我國運動科技新創技術導入運動訓練，以科學化、數據化方式整合物聯網技術與應用系統，從運動員前端的動態偵測、壓力感知到實際應用情境的運動競賽到後端的AI雲端運算，企圖打造新一波的高爾夫運動科技革新，並擴散至其他運動項目，推動整體運動產業數位化。

本次技術共創成果發表會共計有以下4家運動技術領域的潛力新創團隊展出透過運動科技計畫與資策會計畫團隊共同發展之創新應用，並邀請數家產業媒體與創投企業進行交流，進行高爾夫領域的技術發表，協助將產業前端與第一線專業人員創造更多對話空間。

一、晶翔機電的KinMAS專利動作捕捉系統。官方網站：https://jmex.com.tw/tw/sport/

晶翔機電運用體感科技結合智慧紡織聚陽實業，打造台灣數位化精準運動濫觴，而為了打造台灣創新的全身動作捕捉體感能量，晶翔機電以MOCAP體感科技的軟硬體技術與多顆傳感器，提供更舒適的穿著體驗，由聚陽實業負責全新的款式設計開發，運用台灣優異的機能性布料以及聚陽智慧紡織的研發能量，以專利研發的”可撓曲、耐拉伸、可水洗、輕薄柔軟”多通道導電線材，以及特殊的製造工藝，完美結合晶翔所開發的九軸傳感器，打造出台灣高科技的精準運動體感服飾。再結合晶翔開發多年的體感運動雲平台模組，運用在高爾夫，專業體適能檢測評量與專家系統，提供給國內外所有的運動愛好者及教練群，全新的數位化運動科技產品。

晶翔機電

二、矽響先創的物聯網智慧鞋墊，官方網站：https://www.dbio-tech.com/

矽響先創研發的鞋墊感測器是高爾夫球員的最佳助手，能詳細展示壓力重心移轉軌跡、足部壓力分佈和擊球角度—三大要素對擊球質量的直接影響。這款鞋墊感測器一體成型，結合姿態和壓力感測技術，確保在穿戴時既舒適又無干擾。矽響運用AIoT技術，讓球員深度了解自己的動作，同時，它為教練提供了深入的訓練數據，協助呈現球員的動作回放，從而制定更精準的訓練策略。這不僅僅是一個工具，而是一款專為提供明確、實用反饋而設計的優質訓練伙伴。在過往，球員面臨教練的指導和建議難以轉化為具體動作，導致難以完全掌握所需技巧。而這款鞋墊感測器使球員在接受教練指導的同時，能實際觀看自己的重心轉移和擊球動作回放，進一步明確指出需改進之處。有了實時的數據和視覺輔助，訓練的效果和效率皆得到顯著提升 。

矽響先創

三、達標智源的環景直播相機，官方網站：https://www.rogy360.com/

在體育領域中，360度直播為觀眾帶來了前所未有的沉浸式體驗，使他們有如身臨其境地觀賞比賽。透過Rogy360相機的運用，達成拍攝後立即於相機內進行影像拼接並即時分享，不需要經由手機或電腦等裝置進行後製拼接，完成一鍵直播 4K 環景影像到 Facebook、YouTube 或 RogyLive 平台，環景拍照、錄影、直播、縮時攝影、視訊一機搞定，並有效達成多層次的影像應用。Rogy360相機可以從球場的任何角度自由觀看比賽，也可以指定特定視角，彷彿自己就在現場感受不同角度氛圍，增強賽事回放的精彩瞬間。選手與教練可以透過回放賽事，進行戰術與訓練調整。在商業應用上亦可達成直播中置入互動與虛擬看板廣告，並強化賽事中版權價值，並透過一鍵直播功能分享賽事體驗。總之，360度直播在體育領域中的應用不僅提高了觀賞體驗，還為賽事主辦方、廣告商和選手帶來了更多的價值和機會。

達標智源

四、愛吠的狗的AI Amaze智能互動應用，官方網站：https://www.barkingdog.ai/

愛吠的狗娛樂股份有限公司擅長開發XR+AI的虛實整合互動內容，近期主打AI Amaze智能服務，結合襲捲全球的AI OpenAI ChatGPT技術與獨家推出運用智能向量檢索架構開發出AI智能應用，透過推出企業可編輯的知識庫，與LLM智能向量檢索架構，可以讓AI智能客服、導覽、銷售的功能，不用再耗費大量的時間進行客製化的AI NLP文本訓練，花費大量運算資源，並提供跨平台的架構，讓AI 智能服務可以從結合機器人、kiosk、大型投影、乃至平板、手機，均可快速導入企業應用。在缺工的浪潮下，透過AI 虛擬客服結合線上/線下全通路的OMO行銷，與客戶關係經營，我們期待能將服務深入各行業進行應用，協助企業提升營運績效。「AI Amaze 慧星大使」擁有先進的自然生成語音功能，讓互動更貼近人性化。參觀者只需在機器人前揮手，即可啟動機器人的導覽服務，無需額外下載APP或進行複雜的註冊流程。

愛吠的狗

本次活動所展出之技術不僅獲得在場與會之產業先進肯定以及詢問商業合作之可能，並吸引多組投資人與新創團隊接洽，進而推升投資新創意願。資策會計畫團隊表示，此次的運動科技創新技術共創成果發表會只是政府推升運動科技產業能量的起點，之後將持續協助更多科技新創投入運動科技領域，透過計畫協助銜接產業共創運動應用的技術創新，輔佐新創團隊在發展技術創新時也能兼顧市場面的實際需求，以運動產業為起點並延伸到多面向產業，讓新創產品技術能朝向多元化發展，為台灣產業注入更多創新動能。