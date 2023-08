新東向聯盟助力台企 籌組台越產學人才庫

數位科技日新月異與全球化帶來的激烈競爭,讓人才成為各國之間最重要的資源,當世界各地皆面臨優秀人才短缺的問題,台灣如何發揮優勢,並提供更優質的環境,吸引各國優秀的人才來到台灣發展,並協助台灣優勢產業走向國際。

台美之間的經貿產業相互依存性高,產官學研各界關係密切,兩國可從產業人才缺口出發,藉由擴大台美之間與東南亞高等教育的多方連結,攜手推動科技及產經高端人才的培育。

近年來,台灣人才缺口日益擴大,新東向聯盟致力於高階人才培育,此次由陳春山副理事長、陳孝昌執行長與鄭宗宜秘書長率團前往越南,並協同國立政治大學謝明華教授、密西根大學全球台灣校友協會理事長暨A1智慧工廠聯盟發起人陳松光博士,及半導體相關廠商,共同拜訪七所越南大學先行考察,分別為胡志明市科技教育大學Ho Chi Minh City University of Technology and Education(HCMUTE)、胡志明市自然科學大學Vietnam National University HoChiMinh city University of Science (VNU-HCMUS) 、胡志明市通訊工藝大學HoChiMinh city University of Information Technology(VNU-UIT)、胡志明市百科大學Ho Chi Ming City University of Technology(VNU-HCMUT)、胡志明市工藝大學Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)、文朗大學Van Lang University (VLU)、河內國家大學所屬工業大學VNU University of Engineering and Technology(VNU-UET)。

越南近年積極投身半導體產業的發展,儘管半導體製作方面的基礎條件尚有待加強,然而集中力量發展IC設計領域已成為一個有前景的途徑,計劃在未來5年內致力培育上千名高品質的IC設計人才,並在北越聚焦封裝測試,南越胡志明市則重點發展IC設計。在這個關鍵的發展階段,新東向聯盟的半導體人才培育計畫引起了越南大學的極大興趣。

這項計畫不僅僅是大學之間的協作,更是企業與大學之間的有力橋樑,新東向聯盟將積極邀請具有培養人才意願的企業參與計畫,藉由企業的動力,確保計畫的順利執行。VNU-UIT的SON教授也提到,預計將新東向這些想法納入越南國家計畫書中,以獲得政府的全力支持。

與此同時,期待越南大學能與TeaLa攜手合作,引領越南學生走向更高的高度。河內國家大學所屬工業大學褚校長表示樂於邀請一流大學加入新東向所提出的Semico大學計畫,通過企業主導的方式,引導越南學生進入半導體產業,並使他們能夠為企業帶來實質價值,我們深信,這樣的合作將促進雙邊產業的雙贏局面。

未來,我們將進一步與台灣各企業和大學展開深入的討論,釐清執行細節並正式簽訂MOU。我們致力於確保這項計畫的成功,吸引越南優秀人才來台就讀並為台灣企業所用,亦為越南的半導體產業發展注入活力。

台灣的高等教育素質在亞洲已經享有盛譽,特別在數位科技、生醫、農業乃至華語文等,並有許多國際學生來台就讀,台灣獨特的東亞樞紐地理位置,與友好、便利、安全的學習環境,善加發揮將成為東南亞各國連結歐美的國際教育平台,並以此契機推動更多的跨國學術研究,提升台灣在全球高等教育的地位。

此次訪越南行程非常感謝密西根大學全球台灣校友協會的協助安排,才得以圓滿順利,如果企業對培養高階人才感興趣,歡迎聯絡新東向聯盟,共同探討並提供您寶貴的意見。透過合作,我們可以攜手解決人才缺口問題,共同為產業培育更多優秀的人才。

新東向聯盟聯繫信箱:teala888888@gmail.com