全球首款x86協作型安全機器人 新漢智能23日盛大發表

與Intel、德國Synapticon以及德國最大研究機構Fraunhofer IWU共同宣布

新漢集團旗下子公司新漢智能將於2023台北自動化工業大展中與Intel、德國先進伺服驅動和安全運動模組開發商Synapticon，以及德國最大研究機構Fraunhofer IWU共同宣布推出全球首款x86協作型安全機器人。此外，今年新漢智能以「綠色智造AI賦能工業物聯網解決方案」為主題，打造出三大智能應用館，分別為：AI賦能應用館、新世代機器人應用館、以及綠色智造數位轉型館，透過三大館九大應用，將品牌數十年的技術成果在各領域的實際應用，如半導體4.0流程自動化、AI自助旅館、綠色回收機器人等領域一併呈現。

新漢智能總經理林弘洲展前揭露本展三大應用展館：一、AI賦能應用館；二、新世代機器人應用館；三、綠色智造數位轉型館。

其中融合最多先進AI應用的AI賦能應用館，主要呈現四大解決方案，其一為整個產業電腦全功能智能方案，將能搭配AI的重要硬體，從嵌入式的主機板到自動化電腦及觸控電腦。其二是半導體4.0流程智動化智能方案，目前已在台灣半導體廣泛被應用的VIC系列，首次展示結合AI影像辨識達到無人自動化的智動化操作流程。

其三則是無人自助旅館，利用軟硬整合的AI智能電裝車解決方案、及地圖辨識功能，可由戶外走進旅館內，並托運行李到客戶門口，現場將整個住宿情境包括check-in、check-out完整呈現，此智能電裝車解決方案已導入台中浮雲客棧，為旅客帶來全自助式安全的住房體驗。其四，綠色回收AI機器人自動化解決方案，新漢智能子公司創博研發的機器人控制器具備AI高度辨識功能，機器手臂能辨識出輸送帶上不同材質的寶特瓶，將其分類至所屬回收處，為無人化綠色回收注入全新的科技，台灣已有客戶導入此技術，美國夥伴也在洽談中。

另外兩館的展示內容亦精彩可期，歡迎各界先進於8/23~26日期間蒞臨南港展覽館一館4樓M136展位參觀，收獲最新綠智轉型相關資訊。