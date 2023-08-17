借鏡日韓印經驗拓展非洲 臺非企業家聯誼會熱鬧登場

由經濟部國際貿易局委託外貿協會於8月16日辦理的「臺非企業家聯誼會」，活動總計吸引超過130名有意拓銷非洲市場的企業參與，包括台灣中油、永光化學、恩德科技、研華科技、宣德能源、富堡、凌華、康訊科技等上市櫃企業皆共襄盛舉，會場設有非洲各國駐臺使館及代表處的展示諮詢台，交流人潮絡繹不絕，顯示我企業對非洲市場拓展的企圖心相當炙熱。

2023臺非企業家聯誼會超過130位業者踴躍參與。圖／貿協提供

本次聯誼會主題為「外商（日、韓、印）拓展非洲成功關鍵」，活動由外貿協會秘書長王熙蒙、經濟部國際貿易局副局長劉威廉、史瓦帝尼王國大使館大使Msibi及非洲臺商總會總會長陳淑芳致詞，特別邀請紮根非洲54國的台灣豐田通商經理張庭輔，從日商角度分享布局非洲市場包括移動服務、醫療保健、消費品等領域的經營策略，另外宏笙包裝總經理唐榮宏、益及實業總經理傅仰立、南緯實業策略長楊維漢則分別從包裝、建材和紡織業的經營實戰經驗，分析非洲的發展契機。

外貿協會秘書長王熙蒙指出，除了歐美和中國對非洲大陸佈局角力，亞洲的日本、韓國、印度等國都致力加大對非洲的投資和經濟合作。在非洲的印度裔族群已超過130萬人，像是東部非洲區域，超過六成經濟命脈由印度裔所把持。此外，印度新設立的25個使領館中，有18個位於非洲，印度已躋身非洲第五大投資國，而日本汽車大廠豐田、日產等、電器大廠東芝都已在非洲插旗；韓國現代、三星、LG等大型企業等也都已入駐非洲。透過本次活動，希望能協助我國業者借鏡日韓印等外商、以及非洲市場達人們的拓銷足跡，縮短進入非洲市場的路徑。

2023臺非企業家聯誼會業者與非洲駐臺代表處交流熱絡。圖／貿協提供

國際貿易局劉副局長表示，近年受中美貿易摩擦、全球通膨、俄烏戰爭等國際情勢變化，全球經濟持續動盪，但非洲在這段期間展現了極大的韌性，2023年IMF預測非洲GDP成長達3.7%，優於全球平均2.8%。且2022年非洲的外國直接投資達450億美元，已恢復疫情前水準，顯示各國對非洲投資信心逐漸回升；2022年非洲整體進出口金額更創下近年新高，進口6,945億美元，成長14%，出口6,614億美元，成長19%。臺非雙邊貿易已連續成長3年，2022年更高達78億美元，其中我對非洲出口創新高，達30億美元，成長36%，期盼透過聯誼會活動，促使各產業上下游業者互相認識與分享經驗，為促進臺非經貿關係一同努力。

活動現場可謂臥虎藏龍，有善用AGOA、建立「非洲生產、美國銷售」模式的紡織大廠南緯，還有非洲各駐臺使館代表處、非洲相關協會以及提供貿易金融服務的輸出入銀行，透過本場活動讓我國業者了解日本、韓國、印度拓展非洲成功關鍵、並推動非洲與我國雙方經貿往來，外貿協會將持續辦理非洲市場的貿易推廣活動，協助我國業者更了解非洲市場的全貌，共創臺非雙贏互惠的效益！更多活動訊息請見非洲經貿網（https://africa.taiwantrade.com/）。