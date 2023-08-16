大亞集團攜手永豐銀行投資台灣綠色未來 打造全台最大光儲合一案場

大亞集團深耕能源鏈管理，2022年旗下志光能源股份有限公司，以最大裝置容量標得經濟部能源局光儲合一標案，並聯手永豐銀行、凱基銀行、王道銀行、華南銀行、台新銀行、國泰世華銀行及臺灣銀行共7家銀行於今日(16日)正式簽約，完成新台幣10億元光儲合一案場聯合授信案，領軍能源國家隊，帶動綠能產業跨入嶄新里程碑。

大亞集團深耕能源鏈管理，與7家銀行共同簽署儀式後，邀請大家一起見證公、民營共築台灣綠色未來。圖／李水蓮

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞集團以高效、穩定又安全的專業能力，建置全台最大光儲合一案場，不僅為集團能源鏈管理版圖再攻下一城，更為2050國家淨零碳排擘畫永續藍圖，而深耕綠色金融服務的永豐銀行與六家銀行再度參與聯貸案，展現對大亞集團領導綠能產業的信心。

政府加民間齊力建設台灣最大案場 大亞為綠能政策助攻

大亞集團董事長沈尚弘(左)、電通事業群群總經理莊博貴(右) 受訪時表示，子公司志光能源獲配標案最大容量23.3MW，將率先於十月如期完工，為能源鏈管理再下一城。圖／李水蓮

為提高供電彈性，政府發展光儲合一的儲能系統結合太陽光電發電設備案場，致力將光電效率最佳化，以應對光照因素對太陽能光電發電穩定性帶來的挑戰。沈尚弘進一步表示，光儲合一案場能將日間太陽能電能進行時間移轉，並配合台電電力調度補足夜間第二尖峰用電需求及台電緊急調度救援，進一步增加電網強韌度，並確保產業用電品質，具有多重效益。

大亞集團能源團隊在董事長沈尚弘(左四)帶領下，以穩定的力量推動台灣能源轉型，為台灣構築美麗家園。圖／李水蓮

大亞積極串接能源鏈，從能源產生、傳輸、轉換，儲存、到管理，提供完整服務，本次標案儲能系統容量合計70.6MW，大亞憑藉在能源領域的專業及開發儲能系統的穩定表現取得本次標案中最大容量23.3MW。能源局設定2025年光儲目標500MW，大亞集團響應政府政策，成為引領台灣邁向綠色明日的重要推手，更加彰顯國家與民間共築永續未來的決心。

標案最大容量今年率先完工 總儲能量將超過36.5MW

這次的光儲標案總共有7家廠商得標，自去年遴選完成後須於一年內完工，大亞旗下志光能源不但取得最大容量建置資格，並展現卓越工程管理能力和效率，將率先如期於十月準時完工，除為推動綠色永續供應鏈的典範，也為台灣在能源轉型方面提供了強大的動能。

目前大亞集團AFC容量已達13MW，可隨時供應13000瓩功率充放電，穩定國家電網頻率之電力品質，預計到年底，儲能系統將達到36.5MW。大亞集團將持續以穩定的力量推動台灣能源轉型，為台灣構築美麗家園。

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