善用資安投資抵減 強化企業競爭力

台灣商業聯合總會於8月15日假台中全國大飯店舉辦「資安防護及資安投資抵減」推廣說明會，邀請投資抵減顧問及資安防護專家分享最新的企業資安攻擊及防護之趨勢，同時針對資安投資抵減，為企業釋疑，協助業者申請減稅快速通關。活動由果核數位主辦，台灣商業聯合總會執行，邀請經濟部航太產業發展推動小組、台中市商業會及台灣服務業聯盟協會共同協辦。

經濟部航太產業發展推動小組簡志維主任在開場致詞時表示，我國2022年航空產業總產值達新臺幣約1089.12億元，隨著全球航空運輸需求回升，航空產業亦同步導入智慧化製造相關技術，建構全新智慧機械之產業鏈，航太產業更應該積極重視資安事件及有效防護資安攻擊。

因應資安威脅日益嚴峻的態勢，近年政府持續推動「資安即國安」概念，強化企業落實資安防護，要求上市櫃公司必須在年報中揭露資安作為。更於去年由立法院三讀通過產業創新條例第10條之1修正案，增加資通安全產品或服務的投資抵減。祥雲智財顧問執行長蔡孟祥說，在此次修正辦法中，將資通安全的產品或服務納入投資抵減是一大亮點。依據修正案，申請投資抵減的當年度改以「交貨」或「技術服務提供完成」的年度認定。除延長原有智慧機械及第五代行動通訊系統適用投資抵減期間至2024年12月31日，也新增公司或有限合夥事業自2022年1月1日至2024年12月31日投資資通安全產品或服務的相關全新硬體、軟體、技術或技術服務可享有投資抵減的租稅優惠。建議企業申請時，要留意申請程序、投資抵減當年度的認定和抵減限額及抵減率等三大重點。

「資安防護及資安投資抵減」推廣說明會在台中登場，獲得廣大迴響。圖／台灣商業聯合總會提供

2022年的網路威脅數量達到1,460億的歷史新高，年增55％，已攔劫的惡意程式檔案數量增242％。隨著遠距辦公，手機的應用變得不可或缺，預期未來資安威脅的型態會更多元，行動App安全性勢必納入資安防護考量。擁有數十年的資安防護經驗，果核數位資訊技術處處長潘予德整理企業常見之資安攻擊及防護方式，面對勒索病毒攻擊方式持續翻新、混合遠距上班模式及公有雲等雲端技術之應用讓企業的邊界更加模糊，企業機構必須善用由資安專業廠商所提供之技術支援，採用更加完善防護服務，才能有效抵禦日益複雜，來自行動裝置端，伺服器端及雲端的安全威脅。潘予德以果核數位解決方案為例，建議企業藉由縱深全景規劃，建立資訊安全管理制度，符合內部稽核及外部法規遵循的要求。在技術層面，捨棄單一面向解決方案之網路資安策略，以零信任架構為基礎，由外而內檢視企業及供應商潛在風險，由內而外從身份治理、端點防護、Log監控與分析、逐步完成資安管理的制度建立與運行，建構企業整體營運的安全環境。

台灣商業聯合總會與果核數位，為協助業者善用政府「資安投資抵減」之租稅獎勵政策，提升企業資安能力。讓公司在購置資安產品或服務、提升自身防禦力的同時，也將可享投資抵減的短期優惠，增進產業國際競爭力，共創雙贏。