雲端服務促轉型 8/23「2023數位應用週」線上系列論壇看趨勢

「企業乘浪上雲，雲端創新轉型」主題論壇 精彩登場！

鑒於後疫情時代對企業的全新考驗，創新服務及新型數位應用蓬勃發展，攸關整體產業與國際競爭力之經濟議題關注度持續上升。為持續協助企業經營發展，資訊服務產業年度盛會「2023數位應用週」，以「飛躍臺灣 數位亞洲」為主題，集結各界力量推動各項活絡經濟措施，整合資源把握商機，加速產業升級，引導企業走向數位轉型。

響應全球數位轉型議題，由數位發展部數位產業署(以下稱數位產業署)擔任指導單位，於8/23(三)上午辦理「企業乘浪上雲，雲端創新轉型」主題論壇，活動中邀請數位經濟暨產業發展協會陳正然理事長，及中原大學商學院劉士豪副院長，進行各行各業數位轉型創新應用的趨勢觀點分享。緊接在後的產業對談，分別邀請：肆時資訊設計有限公司＋上大機車行、紅門互動股份有限公司+一番屋企業、居生活數位整合有限公司+水色藝術工坊、叡揚資訊股份有限公司+永寬化學，共計四組資訊服務廠商及導入其解決方案之各行各業代表，透過產業數位轉型實際案例，分享成功導入之心法。

為滿足市場需求，數位產業署於110年7月1日，推出集合各種雲端工具的一站式平台「臺灣雲市集」。「雲端服務館」線上展覽內收錄「臺灣雲市集」各行各業之中英雙語案例影片，期能透過貼近企業所使用之情境，呈現雲端方案與服務的優勢及特色;以數位應用的優勢，展示與傳達資服產業未來發展新方向，帶動各個產業的創新發展並積極開拓國際市場，提高企業競爭力與創造更高的經濟價值，全力協助產業推動數位轉型再升級。

線上同步辦理參與論壇、看展覽答問題，搭配社群媒體貼文抽獎活動。活動截至九月底，歡迎各位線上觀展體驗，天天抽好禮！2023數位應用週see you online!! 「企業乘浪上雲，雲端創新轉型」主題論壇：https://digi.cisa.tw/forum14.htm