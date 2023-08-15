臺南市政府與南臺科大攜手舉辦「科技棒球嘉年華」

由臺南市政府與南臺科技大學共同主辦，可成科技公司熱情贊助活動經費的「科技棒球嘉年華」，於8月14日在臺南市政府舉辦活動記者會，為即將於9月3日舉辦的「科技棒球嘉年華」熱身宣傳。

臺南市長黃偉哲表示，此次「科技棒球嘉年華」活動邀請了國內女子棒球兩支精銳球隊─臺北市立大學、臺灣體育運動大學，以及臺南市著名少棒球隊─協進國小、億載國小、永信國小、立人國小等四支隊伍，將於9月3日在臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場，為觀眾帶來一場「科技X棒球」的夏日盛宴，也同時為在國內尚屬萌芽階段的女子棒球，點燃女性棒球運動的推展火苗。

臺南市長黃偉哲致詞。圖/郭文正

為了讓國人能更了解及參與科技棒球活動的發展，此次活動主辦單位提供了網路直播服務，直播由南臺科大資訊傳播系許擇瑋老師領軍的「虛擬網紅創作工坊」團隊，透過視訊串流技術直播賽事，以多機聯動畫面，讓觀眾享受親臨現場的多視角觀賽體驗，並將比賽現場影像即時上傳串流媒體。賽事更邀請知名棒球YOUTUBER下巴辣大叔與謝大偉教練播報，搭配網紅互動直播，要給觀眾最精彩有趣的觀賽體驗。

南臺科大校長吳誠文於活動中介紹科技棒球。圖/南臺科大提供



此次活動提供觀眾全新的觀賽感受，同時展現南臺科大紮實的工科底蘊，全場運動科技的部份，分別由資訊工程系鄞宗賢教授帶領的運動科技團隊、工業技術研究院、成功大學運動科技團隊、新創公司傳接球實驗室合作，打造運動科技觀賽體驗，將球場上的選手運動影像進行分析，提供即時運科數據，搭配專業直播，讓觀眾在觀賞新型態棒球賽事同時，也對棒球運動的專業內容有更深入的了解。活動現場更設置了智慧牛棚、運動科技市集等體驗區，要讓進場觀眾都能感受科技運動的魅力。

南臺科大校長吳誠文(如圖右)致贈捐贈獎座予可成科技董事長洪水樹(左)。圖/郭文正

南臺科大在曾任巨人少棒國手吳誠文校長的引領與支持下，積極引進政府、企業與社會資源，結合工研院、新創公司的研發實力，讓南臺科大逐步成為運動科技的跨域領航。南臺科大也積極承擔教育人才、輔導學生運動員的責任，將在明年度招收棒球運動績優學生，成立甲級球隊，讓熱愛棒球的學子能獲得一流的教育資源及運動專業訓練，為自己的未來打造更進階的職涯可能性，南臺科大也積極承擔教育人才、輔導學生運動員的責任，將在明年度招收棒球運動績優學生，成立甲級球隊，讓熱愛棒球的學子能獲得一流的教育資源及運動專業訓練，為自己的未來打造更進階的職涯可能性。