大東電業三箭齊發 升級轉型 營收上看35億

取得台電強韌電網計畫345kV標案，搶攻綠能儲能及東協市場布局有成

台電強韌電網計畫逾5千億元商機，重電大廠大東電業集團是國內唯4家345kV（千伏特）超高壓電纜供應商之一，在台灣電纜業扮演舉足輕重關鍵。大東電業集團董事長林志明表示，「未來3~5年沒有訂單問題，只有產能問題」，斥資4億在楊梅廠導入智慧化自動設備提升產能，營運三路並進，強固電網業務、綠能儲能及搶攻東協市場，今（2023）年營收上看35億。

大東電業近期再度向經濟部中小企業處申請「中小企業加速投資行動方案」，在近千家投資案中小企業中，大東電業是少數通過2次的企業，桃園楊梅廠導入電線電纜自動化生產設備及整合系統服務，同時致力廠房落實ESG減碳，建置太陽能綠電系統，運用光儲合一系統進行能源管理，且預計今年9月取得ISO 50001能源管理系統認證，提高綠色競爭優勢及永續發展能力。

台灣面臨缺電危機，台電宣布10年內推動強化電網韌性計畫，連同汰舊換新設備部分，總計投入新台幣5,645億元，其中分散電網工程4,379億元、精進強固電網工程1,250億元、強化系統防衛能力16.9億元。大東電業長期參與台電電力電網發展，具備161kV高壓與345kV超高壓電纜資格，為台灣電網穩定重要推手，可望大幅受惠。

國內擁有參與台電強韌電網計畫的345kV標案廠家不多，大東電業是國內少數擁有這項資格的企業。圖/許碩芸攝

林志明用先進思維為大東注入新動能

因應國內能源轉型政策，林志明用先進思維，為傳產業的大東電業注入新動能，搶先啟動「營運三箭」，第一箭強化本業，導入智慧化設備提升生產品質與效益，瞄準台電強韌電網標案；第二箭對準綠能儲能商機，成立子公司「東電綠能」全力搶攻，第三箭則是同步積極拓點越南、馬來西亞、新加坡、印尼等東協市場，挹注營收成長。

大東電業成功躋身唯4家345kV電纜供應商之一，林志明笑著說，「相當不容易，即便財力再雄厚，要獲得345kV資格，也得花費至少十年以上的時間」，台電採購規範嚴格，融合德國、美國、日本等國家規範，345kV是主供應電路線，宛如人體大動脈，而161kV是超高壓電纜的主幹線，如同輸電命脈，布設長度更長，另外25kV更是遍及全台。

林志明表示，投資2億在楊梅廠導入芬蘭設備，專為345kV電纜「量身打造」，此外也是為了解決缺工問題，「缺工一直是近幾年的問題，疫情爆發是壓垮駱駝最後一根稻草」，為了避免技術斷層，加速楊梅廠轉型為智慧化工廠，蒐集和整理產能大數據，且將老師傅技術轉化成SOP，在中小企業處計畫支持下，大東電業轉型有成。

大東電業集團營運第二箭跨足儲能產業，於2022年成立「東電綠能」，經過⼀年多耕耘，花蓮儲能案廠投入運轉，更於今年5⽉成為合格的電力交易廠商，且正式上線提供台電調頻電⼒（AFC）服務。林志明預估，每年能為集團挹注上億元營收，未來將持續擴⼤輔助供電量能，⽬標2025年完成E-Reg 50MW和EdReg超過100MW儲能系統建置。

頭家領軍海外拓點，成功札根東協

在海外布局策略上，林志明表示，已深耕東協國家15年，成功用台灣經驗輸出到越南、印尼、馬來西亞及新加坡，從2014年在越南設廠，陸續5年內設立5家海外公司，2021年海外公司營業表現已和台灣公司相當。

至於大東電業在東協市場成功落地關鍵為何？林志明有感而發說，「一般大企業幹部很難迅速判斷市況及時反應，故開疆闢土不易，因此，海外拓點都是由我自己親力親為，才成功在東協札根成長。」目前更在海外發展的基礎下，整合台灣儲能及能源管理的經驗及資源，成就為國際能源集團。

大東電業深耕台灣電網70多年，榮獲經濟部檢驗局核定為甲等品管工廠及工業局一級製造廠，亦是亞奇異國際公司在亞洲地區重要電力設備供應商之一，2022年亞太區年度供應商大會榮獲「GE優良供應商獎項」，另外也獲得英美日等國家大廠肯定。