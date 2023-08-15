響應ESG，歐迪爾23日南港發表最佳AI智慧解決方案

2020~2023年疫情期間，自動化系統整合商-歐迪爾公司(ODEAR)在上海協助電子五哥完成節能減碳的ESG系統7個廠，達到分析能源浪費點、省時省力省錢、產品單耗分析，順利實踐節能減碳目標，做出解決客戶痛點的系統方案，與所有客人站在同一陣線，共同度過難關成長茁壯，軟硬整合實力亦獲得市場好評。

在8月23~26日四天的國際自動化大展期間，歐迪爾以擴大自主研發新產品及對應ESG暨最佳AI智慧解決方案為主軸，提供給國內客戶又一嶄新的運用概念與新的整體節省成本方式、方法及工廠工安的新方案。包括：一、三菱電機CC-Link IE-Field、CC-Link IE TSN各點數 I/O模組,智慧型4ch AD/DA模組、8ch AD/DA模組,PT100感溫模組、全電壓(５Ｖ～２２０Ｖ) 輸入模組等新運用模組。二、ODEAR IPC工業電腦。三、各品牌氣動元件的運用導入。四、ODEAR AI工業視覺系統…等新產品。五、ODEAR整合了IOT相關夥伴，Nachi、台達、士電、凌華、華碩、宜鼎、金器…等品牌，建立ODEAR Ecosystem提供客戶最適合更完整的服務。

此外，本展會歐迪爾還運用RFID整合ROBOT做雷射雕刻應用，展現出體積小且多樣、耐環境、重複使用、數據安全等優勢，加上AI視覺安全防護，達成事件記錄追溯、動作行為解析、過程異常檢測的環境運用。本次還特別引進有別於一般應用的機械手臂，展出自適應力控感知機械手臂，實現柔性組裝與模擬人類多維度的動作。

歐迪爾總經理謝坤松表示，疫情造成全球人類生活以及經濟的影響還在延續，雖隨著各國逐步解封開放，慢慢觀光業、航空運輸業有好轉，但是卻造成個製造業以及機械業投資延宕，市場呈現觀望氣氛導致機械設備支出趨緩。

他強調，ODEAR一直致力於省配線，省時省力以及避免人的錯誤而推陳出新旗下新產品，挾著AI技術的提升，把生產製造中的每個環節利用最即時的AI工業相機的監控以及分析，自動診斷出異常狀態預防事故發生與紀錄，進而優化整個生產與製造流程，既提升產品穩定度及品質，並實現智慧製造以及智慧化流程的低碳製造環境，於歐迪爾的業績與未來成長動能亦相輔相成。8/23~26，他歡迎各界蒞臨南港展館一館 歐迪爾攤位(L1018)參觀交流。