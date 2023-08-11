大云能源健檢 助攻企業低碳轉型

日前台灣碳權交易所正式營運，各界企業紛紛備戰碳權交易，大云永續科技於8/11舉行「大步引領永續創新，云起賦能減碳轉型」研討會，發布「Chase GPT」及「能源健檢」兩項新服務，盼應用智慧科技協助企業達成低碳轉型。

活動邀請各界權威出席分享永續現況與案例，包含天氣風險公司總經理彭啟明、財團法人臺灣營建研究院院長呂良正、合庫證券總經理李新仁及屏東大學周國華副教授，四位代表與大云永續科技總經理陳聰田同台宣誓，串連各界落實永續。

大云宣佈推出能源健檢服務，使用「大云永續雲」提升人工填寫資料便利性、解決資料不同步或檔案毀損問題，系統可提供客戶快速檢視設施設備耗能情況，內建設備汰換試算功能，客戶可針對欲改善的設備採取適當節能行動，透過智能化分析協助企業高效把關能資源使用，並建議客戶節能改善策略，量身打造能源解決方案，強化企業綠色競爭力。

此外，大云也積極投入AI研究，結合NLP技術與永續顧問專業知識推出「Chase GPT」。Chase GPT為24小時的線上顧問服務，打破人工客服服務時間的限制，提供人性化問答體驗，使用者在操作大云系統時，可隨時與Chase GPT聊天，在系統不同功能頁面會有不一樣的推薦問題或常用問題引導，可即時解答問題並減少使用者摸索時間。

陳聰田表示：「在這個碳盤查系統百家爭鳴的時代，要完成盤查作業很簡單，但要如何制定策略並落實卻是個大學問，這些問題所帶來的挑戰成為了大云不斷創新的動力，今年大云推出能源健檢服務及客戶專屬的Chase GPT在線上進行即時回覆，期盼大云的解決方案能協助各產業共同面對新能源革命的挑戰！」