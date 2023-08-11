寶利通駕駛分析 導入鴻華電巴助ESG節能

即時匯集駕駛大數據至管理後台 未來將協同大型保險業者依駕駛安全評分制定新費率

油耗去哪裡了?哪一部車比較耗油?哪個駕駛長行為比較不安全?上述問題，不僅車隊管理者想找答案，保險公司也想找答案。大型車每公升油耗可以是2.8公里，也可能是4.2公里。若是一天一趟北高來回，油耗相差80公升，油費相差2400元。若是每天給優良駕駛600元省油獎金，每月18000元的省油獎金一定能帶給駕駛長強烈動機節省油耗以賺取獎金。油耗減少了節能又減碳，不僅能協助各大客運公司達成ESG目標，也能依照省下來的費用，加薪給駕駛長，讓車隊業者整體油費下降。

車輛安全駕駛方面，是否與前車保持安全距離、是否常常超速、超車等，駕駛是否於開車期間打手機或是與乘客聊天、甚至於喝酒上路等影響安全的行為，車隊管理者以往都無從得知。寶利通科技駕駛行為分析系統整合車端上許多感測器，包含前方防碰撞系統、路線偏移、盲點偵測、駕駛疲勞偵測、駕駛酒精偵測、引擎轉速溫度、車輛速度、與前車距離、胎壓、方向燈啓閉、室內CO2，可抓取感測器偵測到諸多元素，收集即時車況資訊，在車端做即時運算反應，提供駕駛長做出主動駕駛行為防範風險。

從車端感測器抓到的參數將傳送到車隊管制室後台做大數據整理分析，不僅能算出駕駛長旅程及路線油耗與風險駕駛，並進一步評核駕駛長安全駕駛分數。憑藉此駕駛行為分析系統評鑒出來的分數，車隊公司能夠發放給安全駕駛的人員相對應的節油獎金，進而提升道路交通安全。

寶利通科技車隊管理系統能即時紀錄車端同一時間的各項平行資料，對不安全的駕駛行為建立一個紅點，將永久留存在系統裡供事後查詢。系統資料經過整理分析後可即時及事後針對駕駛長駕車行為模式做出分析並給予建議，藉此降低潛在風險與肇事機率，提升行車安全，節省車輛零組件消耗及油耗，節能省碳。

在高雄客運採用的鴻華先進電動巴士(由鴻海公司與華創車電公司共同創立)車隊裡，寶利通科技駕駛行為分析系統已正式導入，扮演非常重要的決策系統角色，讓車隊管理者不再盲目，而是有效地具體地獎勵駕駛長，有目標性地提高駕駛安全節省油耗及電耗。

駕駛行為分析系統合作對象對於保險公司以及公部門管理者都是非常有效的管理工具。藉由這套系統保險公司不必一次性齊頭式給予車隊一樣的保險費率，可以依據不同的車輛駕駛長組合給予不同的保險費率，駕駛安全係數高的駕駛長及車輛將可獲得比較低廉的保險費率，車隊可以節省許多保險費。

系統所評定的分數，若能跟隨車輛以及駕駛長形成數位履歷資料，該車輛的車況將可進一步納入保養系統，業者也可發現到不同車輛的安全駕駛係數不同，有助於未來引進新的車輛車種時作為決策參考，車輛製造者也可藉由此系統所產生的資訊，改善車輛的設計提高安全駕駛係數及油耗，優良駕駛資料也可以跟著駕駛長在不同的車隊之間移動，以幫助駕駛長取得較優厚的薪資及獎金。未來大商機是，結合大型保險業者依駕駛安全評分以核定不同保險費率，降低客運業者保險費與理賠金額，提高公共交通安全。