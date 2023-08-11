聚攏共好微光　照亮淨零台灣

根據環保署統計，2021年回收再利用量持續攀升、突破6成。年年攀升的廢棄物回收率，代表社會重視環境永續、尋求共好。晶圓製造領導大廠聯華電子，用實際行動支持新創企業，投入各領域研究循環經濟的商業模式。

隨著地球環境日益惡化，聯華電子除了推動各項溫室氣體減量計畫與措施，更串連供應鏈夥伴的力量發起「綠獎」倡議，支持「PackAge+配客嘉」、「羽田生物農業股份有限公司」，一同追求零廢棄物、零排放的終極目標。

創業是為了贖罪 致力打造循環島

PackAge+配客嘉創辦人葉德偉6年前是一名品牌電商的賣家，曾販賣一款主打環保、外殼採用回收塑料的藍芽耳機，但寄送的包材卻造成大量廢棄物，導致被買家客訴。由於此次交易啟發葉德偉於2019年創辦配客嘉。致力研發可重複使用的網購包材，與循環回收的機制，把台灣打造成一個循環島。

葉德偉表示，台灣在推動循環機制有3項優勢，首先是電商消費量夠大，是全球第7大體系、其次是連鎖餐飲與商店密度高，方便設置歸還點、最後是消費者的永續意識較高，能接受新模式。配客嘉的計畫並不因此止步，近年更從消費端跨進企業端，積極與科技業討論廠區內的運送包材加入循環機制，持續深化循環概念，建立跨域整合的共好模式。

小兵立大功 黑水虻串起農業全循環

台灣吃到飽、過年過節吃大餐的飲食習慣已深入人心，剩食與廚餘問題一直為人詬病；根據環保署統計，一年約產生49萬公噸廚餘，造成環境負擔。過往，廚餘主要以養豬、發酵做成堆肥、送入焚化爐及掩埋場等方式去化，不過有疫病、惡臭與耗電等負面影響。

因此，羽田生物農業投入黑水虻養殖系統，董事長葉明珠細數黑水虻的3項優點：第一是協助去化廚餘，不僅節省蒸煮廚餘或快速堆肥所使用的能源，也避免廚餘進入焚化爐影響燃燒，進而產生戴奧辛；第二是成蟲當作畜牧養殖業的飼料，天然且富含蛋白質的蟲體，除了提供足量的營養，也減緩人類捕撈魚類製成魚粉飼料的數量；第三則是蟲糞可作為有機肥，取代化學肥料，解決土壤酸化、酸雨等環境危機。

羽田生物農業董事長葉明珠強調，廢棄物只是擺錯位置，只要運用得當、擺在對的位置，同樣是好的資源與原料。

集結每一份永續力 綠獎持續轉動台灣

聯華電子運用台灣第一筆環保署認可的碳權交易所得，自2016年積極推動「綠獎」，支持環保團體與非營利組織，促進環境生物多樣性與提供環保觀念，期許成為生態環境最堅實的後盾。

為擴大影響力，綠獎不僅增加支持資源，議題關懷也從生態保育，擴大至節能減碳、循環減廢等倡議，徵件對象更涵蓋NGO團體、社團法人、新創單位及青年學子，至今已累計支持55個大型生態保育計畫、青少年環境行動倡議及綠色新創提案。

綠獎今年邁入第八屆，細數過往成果，聯電期望，綠獎不只是聯電的綠獎，更是社會大眾共同的綠獎，在日益嚴峻的地球環境，能夠集結每一份永續力量，推動友善正循環，持續轉動台灣朝向零廢目標邁進。