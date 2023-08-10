SDGs產業鍊 革命新商機

台灣SDGs產業在政府政策大力推動下，正發展迅猛而蓬勃發展，由於台灣產業地處環境活潑，但市場規模仍然太小，因而仍以中小企業居多，多數優良企業對於對接國際化時感困擾。因此經聯合國代表在台灣經年觀察持續推動SDGs發展現況發現—台灣無論在學術專業方面，與解決方案產業動能其實非常充沛，因此經過多年努力，現由美國華人Peter kuo (UNA USA )副主席戮力推動，訂定發展目標即為協助台灣企業經由聯合國進行全球發表後，加速企業推動完成SDGs 目標。

經年籌劃與聯合國往來溝通，創造Sias-INTERNATIONALSias品牌誕生—這是一個為解決企業SDGs方案而設計的全新品牌。

Peter Kuo 回來台灣，就地發展成為這個品牌落地生根的第一站，將見證與協助台灣企業將從此開始建立國際領先群中主導的地位，在8月8日父親節這天，由一群致力於長期推動發展的廠商共同見證Sias Taiwan 台灣代表 劉俊祥先生與Peter kuo完成授證儀式，開啟台灣產業進軍聯合國繼而走向國際舞台的大門，當日授證儀式發表順利完成後，台灣就是我們Sias-INTERNATIONAL簽約的第一個國家。

後續我們將持續與巴基斯坦、印度、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、巴西、墨西哥和加拿大等國進行協調，讓全球聯合國成員國一起共同推動，讓各個成員國企業將可共享資源下，並成為各國SDGs推動大使協助企業走向國際。

在ESG商機中，台灣碳交易所已於2023年8月7日成立, 放眼目前全世界已有三個碳交易所, Sias-INTERNATIONAL希望推動台灣未來能夠成為國際驗證成功後第4個的碳交易所，目前Sias-INTERNATIONAL 預計在台灣舉辦全球性的第一屆SIAS峰會，將邀請聯合國官員與專家學者到台灣進行指導與推廣。

當日與會廠商有綠建築代表「威京集團」，電池製造「迪吉亞節能科技股份有限公司」，植物皮革「德泛股份有限公司」，頭皮養護「髮林國際健康時尚有限公司」，環保食器「ㄌ」、「玩草植造股份有限公司」，水源改善「善水源科技有限公司」，牙齒保健「富麗生計有限公司」，光源改善「T1節能科技股份有限公司」……等與會廠商學者專家30多位好友共相盛舉，目標攜手打造全新供應鏈，9月開始台北與高雄同步正式會員招募個人與企業會員，引領台灣企業走向國際，會員最新消息，請關注台灣官網！