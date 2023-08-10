台灣橡膠暨彈性體公會會員大會 捐助家扶中心大專獎學金

台灣橡膠暨彈性體工業同業公會於8月10日假臺大醫院國際會議中心舉辦第三十屆第三次會員代表大會，由林清池理事長主持，邀請中華民國對外貿易發展協會王熙蒙秘書長、經濟部工業局李佳峯組長、中華民國全國工業總會楊銀明監事及家扶基金會代表等參與盛會。

中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙應邀致詞。圖／陳宗慶

大會亦邀請財團法人精密機械研究發展中心王勇勝副理，就「中小企業數位轉型的契機-讓智慧化為您分憂解勞」做專題演講，提供與會來賓與業者資訊分享。

林清池理事長致辭時表示，台灣橡膠公會創立至今（2023年）已邁入第75的年頭。橡膠公會將繼續秉持著「創意服務，繁榮同業」的宗旨，促進台灣橡膠產業的永續發展。

經濟部工業局組長李佳峯應邀致詞。圖／陳宗慶

林理事長也總結去（2022）年台灣橡膠製品產業年度表現，林理事長表示，在全球covid 19疫情威脅人類的身體健康，又有地緣政治、俄烏戰爭、升息通膨等影響企業經營之下，國內橡膠製品營收為1,083億元新台幣，比2021年1,068億元，成長1.4%。

中華民國全國工業總會監事楊銀明代表工總參與盛會。圖／陳宗慶

林理事長指出，統計今（2023）年1-5月台灣橡膠製品的營收為429億元新台幣，比去（2022）年同期的456億元，衰退5.9%。另外，直接外銷比例達60.7%，仍比去年同期的62.0%，減少1.3%。經濟研究機構預期到第四季以後有機會轉正，消化庫存量，讓訂單恢復常態。

財團法人精密機械研究發展中心副理王勇勝專題演講。圖／陳宗慶

林理事長強調，「減碳」的必要性，讓能源議題再次成為企業經營管理的重點話題，產業所用的水、電、燃料以及原物料等，都將成為未來需要仔細追究與計較的對象，從進行碳盤查開始，到管制減量、效率使用，接著再改善製程等，將是橡膠產業未來永續經營的考量重點。

橡膠公會每年都會捐助「家扶中心」大專獎學金定額6萬元，再加上個別會員的熱心捐助，幫助大專學生的學習圓夢計畫，這是從2014年起連續第10年台灣橡膠產業的公益活動，今年也在會員代表大會上舉行捐贈儀式。