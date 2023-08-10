沙崙資安國際研討會關注資安防護新趨勢 資安新秀人才培育刻不容緩

數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂 (中)、資策會數位教育研究所所長張育誠 (左四)、台灣數位安全聯盟榮譽理事長蔡一郎(右四)與出席沙崙資安國際研討會的國內外講者群及資安新秀媒合培育計畫的育才企業一同進行合影。圖／數位發展部數位產業署提供
數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂 (中)、資策會數位教育研究所所長張育誠 (左四)、台灣數位安全聯盟榮譽理事長蔡一郎(右四)與出席沙崙資安國際研討會的國內外講者群及資安新秀媒合培育計畫的育才企業一同進行合影。圖／數位發展部數位產業署提供

台灣平均每月遭受三千萬次駭客攻擊，資安防護脆弱的傳產、製造業供應鏈成為首要目標，企業該如何提升資安防護能力？「2023 ACW SOUTH 沙崙資安國際研討會」日前在台南沙崙資安服務基地舉行，邀請產業一線專家分享最新資安趨勢與解方，並安排基地導覽，吸引上百位南台灣企業資訊長及資安人員到場參與，來賓互動熱絡、收穫滿滿。

「資安就是國安！」主辦單位代表、數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂在開幕致詞時強調，政府協同產業制定資安標準，推動企業資安健檢、資安投資抵減、紅隊演練補助、資安新秀媒合培育等多項計畫，期待能提升企業資安能量，藉此強化產業數位韌性。她更進一步呼籲，企業應培養資安管控的重要意識及觀念，「資安好，產業才會更好，國家才會更強盛。」

數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂強調，「資安好，產業才會更好，國家才會更強盛。圖／數位發展部數位產業署提供
數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂強調，「資安好，產業才會更好，國家才會更強盛。圖／數位發展部數位產業署提供

除了資安威脅，少子化與高科技產業磁吸效應，也讓多位講者不約而同大嘆「人才難尋」。為了解決資安產業的人才荒，「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」以企業出專題、學生來解題的形式，鼓勵大專校院學生投入資安專題實作，更邀請參與資安新秀媒合培育計畫的企業前來站台，期待更多對資安充滿熱情的大專院校學生，一起投入資安專題實作，發揮資安超能力，和育才企業一起來場華麗的大解謎！

本次國際研討會由亞太網路資訊中心（APNIC）資深網路安全專家Adli Wahid、獨立資安顧問李宜謙與OWASP台灣分會會長胡辰澔的對談率先登場，從紅藍隊演練的思維切入，探討企業如何提升數位韌性。

台灣資訊安全協會理事長涂睿珅接棒分享2023年最新資安趨勢。俄烏戰爭引起政府對資料上雲及國外異地備援的重視；數位轉型、工業物聯網導入，加速資訊技術（IT）與營運技術（Operational Technology，OT）聚合，採用持續演進的零信任資安架構已是大勢所趨，全球已有七成以上大型企業採用。

勤業眾信資深執行副總經理陳威棋建議，企業應先成立「零信任部署專案辦公室」，藉由跨部門整合掌握企業現況，進而建立共識、基準，制定零信任網路戰略。有了策略發展藍圖，才能因應資安事件，提升數位韌性。

睿控網安執行長劉榮太則指出，在物聯網配置下，想要打造韌性製造生態系，除成立團隊制定資安防護策略，遵循產業資安標準，如半導體業SEMI E187，安裝防毒軟體、檢查外部儲存裝置、對外連線等，比照防疫做好區段隔離與邊界管理，可降低工控資安風險。

駭客攻擊事件頻傳，資安防護不能只靠資安人員，而是企業內部每一個人的責任。強化企業數位韌性，加上資安新秀人才培育的持續推動，將是政府明確的推動方向。

「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」藉由「企業出專題 x 學生來解題」的方式，鼓勵學生投入資安專題實作，對資安充滿熱情的大專院校學生，千萬別錯過年度難得的學習機會，一起大秀才華，成為企業爭相邀約的人才。
沙崙資安新秀媒合計畫：https://www.acwsouth.org/event/cybersec-star-2023
企業出題說明系列影片：https://reurl.cc/nDM08d

「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，學生組隊報名至𝟴/𝟭𝟴 𝟭𝟮:𝟬𝟬，趕快報名一起來練功！圖／數位發展部數位產業署提供
「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，學生組隊報名至𝟴/𝟭𝟴 𝟭𝟮:𝟬𝟬，趕快報名一起來練功！圖／數位發展部數位產業署提供
文 黃台中

工商時報