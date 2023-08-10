沙崙資安國際研討會關注資安防護新趨勢 資安新秀人才培育刻不容緩

台灣平均每月遭受三千萬次駭客攻擊，資安防護脆弱的傳產、製造業供應鏈成為首要目標，企業該如何提升資安防護能力？「2023 ACW SOUTH 沙崙資安國際研討會」日前在台南沙崙資安服務基地舉行，邀請產業一線專家分享最新資安趨勢與解方，並安排基地導覽，吸引上百位南台灣企業資訊長及資安人員到場參與，來賓互動熱絡、收穫滿滿。

「資安就是國安！」主辦單位代表、數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂在開幕致詞時強調，政府協同產業制定資安標準，推動企業資安健檢、資安投資抵減、紅隊演練補助、資安新秀媒合培育等多項計畫，期待能提升企業資安能量，藉此強化產業數位韌性。她更進一步呼籲，企業應培養資安管控的重要意識及觀念，「資安好，產業才會更好，國家才會更強盛。」

數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂強調，「資安好，產業才會更好，國家才會更強盛。圖／數位發展部數位產業署提供

除了資安威脅，少子化與高科技產業磁吸效應，也讓多位講者不約而同大嘆「人才難尋」。為了解決資安產業的人才荒，「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」以企業出專題、學生來解題的形式，鼓勵大專校院學生投入資安專題實作，更邀請參與資安新秀媒合培育計畫的企業前來站台，期待更多對資安充滿熱情的大專院校學生，一起投入資安專題實作，發揮資安超能力，和育才企業一起來場華麗的大解謎！

本次國際研討會由亞太網路資訊中心（APNIC）資深網路安全專家Adli Wahid、獨立資安顧問李宜謙與OWASP台灣分會會長胡辰澔的對談率先登場，從紅藍隊演練的思維切入，探討企業如何提升數位韌性。

台灣資訊安全協會理事長涂睿珅接棒分享2023年最新資安趨勢。俄烏戰爭引起政府對資料上雲及國外異地備援的重視；數位轉型、工業物聯網導入，加速資訊技術（IT）與營運技術（Operational Technology，OT）聚合，採用持續演進的零信任資安架構已是大勢所趨，全球已有七成以上大型企業採用。

勤業眾信資深執行副總經理陳威棋建議，企業應先成立「零信任部署專案辦公室」，藉由跨部門整合掌握企業現況，進而建立共識、基準，制定零信任網路戰略。有了策略發展藍圖，才能因應資安事件，提升數位韌性。

睿控網安執行長劉榮太則指出，在物聯網配置下，想要打造韌性製造生態系，除成立團隊制定資安防護策略，遵循產業資安標準，如半導體業SEMI E187，安裝防毒軟體、檢查外部儲存裝置、對外連線等，比照防疫做好區段隔離與邊界管理，可降低工控資安風險。

駭客攻擊事件頻傳，資安防護不能只靠資安人員，而是企業內部每一個人的責任。強化企業數位韌性，加上資安新秀人才培育的持續推動，將是政府明確的推動方向。

「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」藉由「企業出專題 x 學生來解題」的方式，鼓勵學生投入資安專題實作，對資安充滿熱情的大專院校學生，千萬別錯過年度難得的學習機會，一起大秀才華，成為企業爭相邀約的人才。

沙崙資安新秀媒合計畫：https://www.acwsouth.org/event/cybersec-star-2023

企業出題說明系列影片：https://reurl.cc/nDM08d