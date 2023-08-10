源點科技EVOASIS用3年翻轉EV充電生態圈

無論是各縣市的家樂福、加油站、台北春大直百貨，甚至是台大校園停車場、台東喜來登酒店、風景區，都能發現給特斯拉、BMW、保時捷等各款電動車使用的EVOASIS充電站身影，這背後的營運公司 電動車充電服務商- EVOASIS (源點科技) ，近期不僅拿下了高速公路休息站及中油之充電站合作案，更成為統一超商最新的充電夥伴。 EVOASIS 從2019年9月創立至今，短短三年之內就成為建置最多快速充電樁的領頭羊，顛覆了台灣電動車充電生態，快速打造並成為在車主、業主、車廠間好口碑的電動車充電服務商。

盤點成立至今EVOASIS充電服務所交出的成績單，在2020年即建立全台第一支公開營運120kW快充站，並唯一支援遠端APP啟動充電功能，2022年即完成國際標準OCPI充電漫遊的實踐，到2023年推出超高速360kw旗艦站，全台灣已累積營運超過290支充電槍。

去年度更吸引全球級的資管集團- 貝萊德另類資產（BlackRock Alternatives）透過旗下的永鑫能源合作投資，也同時是家樂福、迪卡儂、統一精工、詮營停車、中油，及各家國際車廠Porsche、Mercedes Benz 、Mini Cooper、Audi、KIA、Volvo等品牌之官方充電夥伴。

EVOASIS 以新創之姿現蹤市場的品牌，又是什麼樣的關鍵，能讓他們打出這麼多個第一，三年內即成為多個知名通路、車廠夥伴到車主間的信賴夥伴，並在集團林立、競爭激烈的充電產業脫穎而出呢？

EVOASIS在台中南屯市中心旁的超級綠洲旗艦站，現場提供360kW超高速充電樁，三分鐘可往返國一、台74線，今年在桃園、高雄及台中北屯、竹北，更有另四大旗艦站準備開放。圖／EVOASIS提供

三大關鍵，EVOASIS打造以車主為核心的充電體驗

EVOASIS董事長陶百群面帶微笑談起品牌的起點：「我本身是2018年的特斯拉車主，對於充電資源的稀缺與不穩定性都非常有感。因此，能有個可以輕鬆找到充電站、到站也能安心充電的美好電動生活，一直是我們的品牌願景。」為實現這個目標，自創業第一天就將首要任務，聚焦在開發適合充電的場域與打造良好的充電體驗，但在創業初期要怎麼讓這些大型場域主願意跟我們合作，並簽下長期合作契約其實是最大的挑戰，慶幸是我們過去十幾年在台灣累積了開發建置1300多場太陽能電廠的經驗，透過既有客戶與人脈的資源搭配我們機電工程的專業，業務在市場非常初期起就積極拜訪與說明投資建站，成功切入了一些大型通路商、連鎖加油站，再透過逐漸累積的建站經驗與品牌力擴大到許多飯店、商場，近期更陸續在都會區上線大型旗艦站SuperOASIS。

營運至今，所有的充電樁即導入IoT物聯網技術，只要充電樁異常，維運團隊第一時間能收到消息進行派工處裡，場地主能夠非常放心的把場所交給我們營運也不用擔心故障處理與客訴問題，我們也一直將電網保持在平均99.5%高妥善率（單樁全年停機時間少於43小時），就是要確保電動車主到現場，能使用到穩定又可靠的充電服務，更透過簡潔好用的UI/UX成功擄獲很多電動車主的心，現在每兩位電動車主就有一位是EVOASIS會員，已經是在電動車主界非常有影響力的品牌。

EVOASIS技術長沈俊祺表示，以品牌最近聚焦的「隨插即充」服務為例來說明：「插上去就進行自動充電一直是我們追尋的充電體驗，但是因為我們不是車廠，所以要設計出一個很方便順暢的軟體流程讓車主綁定，也透過大量的數據與回饋不斷修正，讓更多車主能輕鬆體驗隨插即充的方便性；在其他功能上，除使用者可以自行決定要用哪張綁定的卡進行消費，也可透過充電樁與APP自由綁定任何RFID或手機變成啟動裝置，不停簡化使用方式；研發團隊也在與更多其他服務商、車廠串聯商業漫遊功能，讓車主可以直接以EVOASIS App啟動更多品牌的充電站服務，或是讓其它軟體會員能夠輕鬆啟動我們的充電樁。

源點科技副董事長鄭旭捷則另外以日前贏得的（交通部高速公路局）國道服務區停車格充電樁建置與營運移轉案為例說明：「我們之所以能雀屏中選，負責在中壢、西湖、南投、東草屯與關廟服務區的電動車充電服務，與實務經驗跟創新能量有關，但關鍵的因素還是在，我們從使用情境出發，構思電動車主可能面臨的問題，也透過顧客反饋，持續在不同層面彈性優化服務本身，例如: 針對戶外型場域架設結合太陽能光電棚，提供車主不受風雨影響的充電環境；或是，特別為不想下載多個APP的顧客，開發了單頁式啟動與預約排隊功能，到站點現場沒有App、掃樁一樣能充電，甚至近期替會員們爭取了聯邦綠卡高達15%的充電折扣，讓車主平常的充電消費能更加划算，自軟/硬體到站點規劃，到終端的服務，從充電生活的各面向，最大化體現「EVOASIS無所不在、值得信賴」的品牌主張。

EVOASIS旗下充電用戶已達全台電動車主60%，並連續三年拿下4.9顆星之充電APP服務評價。圖／EVOASIS提供

走向國際，翻轉電動車充電生態圈

展望未來，源點科技規劃在2024年開放充電站加盟店經營模式，在2025年將品牌超充站擴展到600支以上，目的地慢充站增加到2,000個，更目標在2030年實現全站點100%使用綠電，以完整的電動車充電生態圈提供車主兼具安全、智慧且便捷的充電生活；此外，源點科技自有品牌充電樁今年都已取得CNS認證，近期也將陸續將家用充電樁登上電商平台，配合安裝服務給未來電動車主一個透明有保障的家用充電方案，長遠將陸續導入虛擬電廠、V2G（Vehicle to Grid）商業模型，目標是將電動車轉換成可移動的儲能設備以支援用電高峰、優化電力調度成效。

對於美好電動生活的這份願景，陶百群面帶微笑地總結：「未來，我們也計畫進軍海外市場，期待能與泰國、越南與東南亞等地的夥伴串聯，將有了EVOASIS無所不在、值得信賴的充電生活圈推向更多地區。」

EVOASIS https://www.evoasis.com.tw/

(文章來源：https://www.bnext.com.tw/article/76278/evoasis_2023)