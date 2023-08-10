最後倒數！ 搶進2024貿協AMF臺灣館只剩15席

「2024法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt 2024, AMF）」將於明（2024）年9月10日至14日在德國法蘭克福展覽館舉行。德國為全球具指標性的汽車及電動車市場，而AMF 2024更為全球最大汽配展，也是國際知名汽車零配件製造商、系統供應商及車廠等皆會參與之盛會。為了協助我商搶占商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「AMF臺灣館」，正熱烈徵集最後15席團員。

AMF作為國際重要指標性大展，為順應汽車產業趨勢，近期也朝向電動化與智慧化發展。因此，本次貿協所籌組的AMF臺灣館（900 SQM）中，除了過去熱門的改裝車展品、汽車裝飾用品和汽車維修工具等外，我國優勢的智慧化應用品項也占了將近三成，如充電解決方案、動力系統、智慧座艙、智慧車燈等新品項，亦將在臺灣館中盛大展出。

政策為推動電動車成長最重要的推力。自歐盟於 2020 年啟動《歐洲綠色新政》（European Green Deal），訂定 2030 年減碳55％，2035年全面零排放後，已加速歐洲整體電動車的發展。德國過去幾年積極補貼車廠與消費者，已成為歐盟電動車成長最快速的國家，目前10輛新售車輛中就有一輛是電動車，是汽車產業重要的風向球。此外，臺灣和德國汽車零配件產業合作密切，根據我財政部數據，2022年全年汽配出口德國達2.2億美元，較2021年成長10.1%。因此，法蘭克福汽配展可作為臺灣汽配產業進軍歐洲、德國市場的重要平台。

上屆（2022年）因疫情未能參加的許多國際大廠，目前皆已宣布回歸2024 AMF。外貿協會積極協助臺灣業者爭取海外商機，本屆持續籌組參展團、提供業者在國際舞台曝光的機會，有意參加的廠商可前往外貿協會活動匯報名參加，報名網址（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/AMF2024）。